Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer « Strategy » de ses indices

** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent en pré-ouverture, alors que l'indiceur MSCI s'apprête à retirer Strategy MSTR.O , un investisseur spéculatif sur le bitcoin, de ses indices mondiaux

** La baisse des cours du bitcoin BTC= pèse également sur les actions; le BTC recule de 1,9 % à 72 879,54 dollars, tandis que l'Ether ETH= perd 2 % à 2 026,81 dollars

** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O recule de 9,3 %, figurant parmi les plus fortes baisses du secteur, également pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre

** Riot Platforms RIOT.O et Mara Holdings MARA.O ont respectivement reculé de 3 % et 3,1 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont chacun reculé de plus de 2 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, reculent de 1,9 %

** ABTC, filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , recule également de 3,1 %

** MSTR, qui détient d’importants stocks de bitcoins, recule de 6,2 %, tandis que Circle Internet CRCL.N vacille de 3,8 %

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O recule de 2,5 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O recule de 4,3 %

** À la clôture d'hier, le BTC affichait une baisse de plus de 17 % depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de plus de 32 %