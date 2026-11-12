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Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer « Strategy » de ses indices
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:29

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** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent en pré-ouverture, alors que l'indiceur MSCI s'apprête à retirer Strategy MSTR.O , un investisseur spéculatif sur le bitcoin, de ses indices mondiaux

** La baisse des cours du bitcoin BTC= pèse également sur les actions; le BTC recule de 1,9 % à 72 879,54 dollars, tandis que l'Ether ETH= perd 2 % à 2 026,81 dollars

** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O recule de 9,3 %, figurant parmi les plus fortes baisses du secteur, également pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre

** Riot Platforms RIOT.O et Mara Holdings MARA.O ont respectivement reculé de 3 % et 3,1 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont chacun reculé de plus de 2 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, reculent de 1,9 %

** ABTC, filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , recule également de 3,1 %

** MSTR, qui détient d’importants stocks de bitcoins, recule de 6,2 %, tandis que Circle Internet CRCL.N vacille de 3,8 %

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O recule de 2,5 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O recule de 4,3 %

** À la clôture d'hier, le BTC affichait une baisse de plus de 17 % depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de plus de 32 %

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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