information fournie par Reuters • 20/11/2026 à 17:14

Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le climat d'aversion au risque s'accentue

** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain poursuivent leur baisse, les investisseurs se détournant des actifs plus risqués dans un contexte de recul général du marché

** Ce segment reste sous pression depuis le piratage de Binance, ce qui accentue la faiblesse récente du secteur

** Le cours du bitcoin BTC= recule de 2,4% à 60 044,36 dollars, prolongeant ainsi sa baisse pour la quatrième séance consécutive

** Le BTC s'échange à ses plus bas niveaux depuis près de 20 semaines

** L'Ether ETH= recule de 4,2% à 1 667,42 dollars

** L'action MSTR.O , qui détient des bitcoins, recule de 6,6%, tandis que Circle Internet CRCL.N perd 4,1%

** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, recule de 8,9%

** ABTC, filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , chute de 13,6%, enregistrant la plus forte baisse du secteur, également affectée par la vague de ventes généralisée

** L'ETF ProShares Bitcoin BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont reculé de 3,9% à 4%

** Riot Platforms RIOT.O et Mara Holdings MARA.O ont reculé de 9,5% à 9,6%

** Le fabricant de mineurs de BTC Canaan CAN.O recule de 5,5%

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O perd 4,1%

** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O recule de 8,9%

** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance, le BTC a perdu plus de 32% et l'ETH plus de 45% depuis le début de l'année