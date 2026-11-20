** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain poursuivent leur baisse, les investisseurs se détournant des actifs plus risqués dans un contexte de recul général du marché
** Ce segment reste sous pression depuis le piratage de Binance, ce qui accentue la faiblesse récente du secteur
** Le cours du bitcoin BTC= recule de 2,4% à 60 044,36 dollars, prolongeant ainsi sa baisse pour la quatrième séance consécutive
** Le BTC s'échange à ses plus bas niveaux depuis près de 20 semaines
** L'Ether ETH= recule de 4,2% à 1 667,42 dollars
** L'action MSTR.O , qui détient des bitcoins, recule de 6,6%, tandis que Circle Internet CRCL.N perd 4,1%
** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, recule de 8,9%
** ABTC, filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , chute de 13,6%, enregistrant la plus forte baisse du secteur, également affectée par la vague de ventes généralisée
** L'ETF ProShares Bitcoin BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont reculé de 3,9% à 4%
** Riot Platforms RIOT.O et Mara Holdings MARA.O ont reculé de 9,5% à 9,6%
** Le fabricant de mineurs de BTC Canaan CAN.O recule de 5,5%
** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O perd 4,1%
** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O recule de 8,9%
** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance, le BTC a perdu plus de 32% et l'ETH plus de 45% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer