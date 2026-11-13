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Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 10:51

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** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent en pré-ouverture

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 3,7% à 68.866,86 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis trois mois; l'ether a reculé de 3,9% à 1.937,10 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a reculé de 2,6%, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, a perdu 2,5%

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O a reculé de 2%

** Les sociétés minières de cryptomonnaies ont également perdu du terrain: Riot Platforms RIOT.O a reculé de 2,2%, Mara Holdings MARA.O de 3,1%

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Donald Trump, ont reculé de 2%; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , qui a perdu 2,7%

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a reculé de 1,8%

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l’ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont chacun chuté d’environ 4%

** Les actions liées à l’Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.K et Sharplink Gaming SBET.O , ont chacune reculé d’environ 3%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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