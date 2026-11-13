Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois

** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent en pré-ouverture

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 3,7% à 68.866,86 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis trois mois; l'ether a reculé de 3,9% à 1.937,10 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a reculé de 2,6%, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, a perdu 2,5%

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O a reculé de 2%

** Les sociétés minières de cryptomonnaies ont également perdu du terrain: Riot Platforms RIOT.O a reculé de 2,2%, Mara Holdings MARA.O de 3,1%

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Donald Trump, ont reculé de 2%; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , qui a perdu 2,7%

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a reculé de 1,8%

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l’ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont chacun chuté d’environ 4%

** Les actions liées à l’Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.K et Sharplink Gaming SBET.O , ont chacune reculé d’environ 3%