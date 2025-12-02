Les actions liées aux crypto-monnaies se redressent à mesure que le bitcoin et l'ethereum rebondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain bondissent tôt mardi, tandis que le bitcoin et l'ethereum rebondissent mardi ** Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de plus de 5 % le lundi et a prolongé ses pertes récentes , les investisseurs fuyant les actifs à risque

** Le bitcoin BTC= en hausse de 4,9 % à 90 658,57 $ mardi; L'ether ETH= augmente de 6,2 % à 2 964,34 $

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O augmentent de 4% sur la session, tandis que l'opérateur de ferme blockchain Bitfarms BITF.O augmente de 4%

** Le thésauriseur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, augmente d'environ 6% le mardi ** Le lundi, les actions de MSTR ont chuté jusqu'à 12% avant de clôturer en baisse d'environ 3% après que MSTR ait réduit ses objectifs de bénéfices annuels en raison de la chute des crypto-monnaies, et a déclaré qu'il a mis en place une réserve de 1,4 milliard de dollars pour soutenir les paiements de dividendes

** La plateforme de trading de détail Robinhood HOOD.O , qui s'inspire généralement des mouvements du marché des crypto-monnaies, a augmenté d'environ 3 % ** Les mineurs de crypto-monnaie augmentent: Riot Platforms

RIOT.O 2,5%, Mara Holdings MARA.O 5%, CleanSpark CLSK.O 3%, Bit Digital BTBT.O près de 4%

** Les noms liés à l'Ether augmentent: BTCS BTCS.O 6%,

Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 9% et Sharplink Gaming SBET.O 6%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O sont tous deux en hausse d'environ 5%, tandis que ishares ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de 8%

** Avec des mouvements sur la session, BTC en baisse d'environ 4% YTD et ETH en baisse d'environ 11%