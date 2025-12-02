 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 097,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions liées aux crypto-monnaies se redressent à mesure que le bitcoin et l'ethereum rebondissent
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain bondissent tôt mardi, tandis que le bitcoin et l'ethereum rebondissent mardi ** Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de plus de 5 % le lundi et a prolongé ses pertes récentes , les investisseurs fuyant les actifs à risque

** Le bitcoin BTC= en hausse de 4,9 % à 90 658,57 $ mardi; L'ether ETH= augmente de 6,2 % à 2 964,34 $

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O augmentent de 4% sur la session, tandis que l'opérateur de ferme blockchain Bitfarms BITF.O augmente de 4%

** Le thésauriseur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, augmente d'environ 6% le mardi ** Le lundi, les actions de MSTR ont chuté jusqu'à 12% avant de clôturer en baisse d'environ 3% après que MSTR ait réduit ses objectifs de bénéfices annuels en raison de la chute des crypto-monnaies, et a déclaré qu'il a mis en place une réserve de 1,4 milliard de dollars pour soutenir les paiements de dividendes

** La plateforme de trading de détail Robinhood HOOD.O , qui s'inspire généralement des mouvements du marché des crypto-monnaies, a augmenté d'environ 3 % ** Les mineurs de crypto-monnaie augmentent: Riot Platforms

RIOT.O 2,5%, Mara Holdings MARA.O 5%, CleanSpark CLSK.O 3%, Bit Digital BTBT.O près de 4%

** Les noms liés à l'Ether augmentent: BTCS BTCS.O 6%,

Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 9% et Sharplink Gaming SBET.O 6%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O sont tous deux en hausse d'environ 5%, tandis que ishares ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de 8%

** Avec des mouvements sur la session, BTC en baisse d'environ 4% YTD et ETH en baisse d'environ 11%

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,3400 USD NASDAQ +4,00%
BITFARMS
4,670 CAD TSX +1,30%
BITFARMS
3,3399 USD NASDAQ +1,83%
BTC/USD
91 854,9003 USD CryptoCompare +6,00%
BTCS
3,1500 USD NASDAQ +6,42%
CANAAN SP ADR-A
0,9721 USD NASDAQ +2,56%
CLEANSPARK
14,2300 USD NASDAQ +1,07%
COINBASE GLB RG-A
270,2100 USD NASDAQ +3,99%
ETH/USD
3 017,1273 USD CryptoCompare +7,67%
GRSL BTCN CSH-AI
4,1900 USD OTCBB +5,54%
HUT 8
38,5400 USD NASDAQ -11,54%
ISHARES BIT TRST
51,7038 USD NASDAQ +6,61%
MARA HLDGS
12,0345 USD NASDAQ +4,47%
RIOT PLATFORMS
15,7200 USD NASDAQ +1,55%
ROBINHOOD MARKETS
127,1200 USD NASDAQ +3,15%
SHARPLINK GAM
10,2200 USD NASDAQ +6,46%
STRATEGY RG-A
182,5500 USD NASDAQ +6,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank