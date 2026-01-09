Les actions liées à l'immobilier se redressent suite à l'ordre d'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires donné par Trump

Trump met l'accent sur le marché du logement

Les actions du secteur progressent grâce à l'espoir d'une reprise de la demande de logements

L'accessibilité du logement est un enjeu politique majeur

Les prêteurs hypothécaires américains et les actions du secteur du logement ont augmenté vendredi, un jour après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnait à ses représentants d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires pour réduire les coûts du logement.

L'accessibilité au logement aux États-Unis est soumise à des tensions persistantes, les taux hypothécaires élevés et les prix élevés des logements tenant de nombreux acheteurs à l'écart.

Les décideurs politiques sont soumis à une pression croissante pour trouver des moyens de réduire les coûts d'emprunt et de relancer l'activité immobilière après des années de demande modérée et de faible croissance des prêts.

M. Trump a déclaré à l'adresse , dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux Truth Social, que l'achat visait à faire baisser les taux hypothécaires et les mensualités afin de rendre le logement abordable.

"J'accorde une attention particulière au marché du logement", a-t-il ajouté.

Le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement, Bill Pulte, a déclaré sur X plus tard dans la journée de jeudi que les géants du financement hypothécaire contrôlés par le gouvernement américain, Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK , allaient procéder à l'achat.

Le prêteur à la consommation LoanDepot LDI.N a fait un bond de 16%, tandis que Rocket Companies RKT.N a gagné 6%. UWM Holdings UWMC.N a augmenté de 8% et Opendoor Technologies

OPEN.O de 12%.

Les constructeurs de maisons Lennar LEN.N et D.R. Horton

DHI.N ont gagné respectivement 4,7% et 4,4%.

"Chaque petit geste contribuera à faire baisser les rendements hypothécaires, mais cela pourrait s'avérer contre-productif en termes d'accessibilité au logement. Il se peut que quelques personnes hésitent à mettre leur maison en vente, mais cela augmentera également la demande de logements", a déclaré à Reuters Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

En début de semaine, M. Trump a également déclaré que son administration s'apprêtait à interdire aux sociétés de Wall Street d'acheter des maisons individuelles afin de réduire les prix de l'immobilier.

Les investisseurs surveillent de près les mesures politiques, les évolutions du marché ou les taux d'intérêt qui pourraient modifier les perspectives du volume des prêts hypothécaires et des bénéfices après un ralentissement prolongé du marché de l'immobilier.

"Le plus gros problème du logement est l'offre, et non la demande, et le moyen de résoudre le problème de l'offre se situe au niveau local, avec le zonage et les réglementations, et non au niveau fédéral", a déclaré M. Jacobsen.