Les actions liées à l'IA s'effondrent après que les directeurs généraux des principaux laboratoires ont appelé à ralentir le développement de cette technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les directeurs généraux de laboratoires américains de pointe dans le domaine de l’IA appellent à freiner le développement de cette technologie face aux inquiétudes en matière de sécurité

* OpenAI ne procédera pas à une introduction en bourse cette année, déclare son directeur général

* Les actions de SoftBank, Tokyo Electron et Kioxia reculent au Japon

* Les fabricants de puces TSMC, SK Hynix et Samsung sont en baisse

* Les actions chinoises liées à l’IA sont également en baisse à Shanghai et à Hong Kong

(Mise à jour des marchés et ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 19 à 25)

par Gregor Stuart Hunter

Les actions liées à l’IA ont fortement chuté lundi après que les directeurs généraux des entreprises américaines développant les modèles d’IA les plus avancés ont averti que le rythme de développement devait ralentir pour éviter toute menace pour l’humanité.

Les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 1,3 % pendant la séance asiatique. L'action de SoftBank

9984.T , investisseur dans OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a chuté de 13,2 % au Japon.

Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, a appelé samedi, dans un long essai publié sur X, les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré partager l’avis de Amodei.

Le directeur général d’Anthropic a écrit que d’ici six à douze mois, les agents d’IA « pourraient être capables de prendre le contrôle de l’ensemble d’Internet, causant potentiellement des centaines de milliards de dollars de dégâts ».

Sam Altman, d’OpenAI, a également déclaré que la société ne procéderait pas à une introduction en bourse cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Au Japon, le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a chuté de 9,8 % dans un premier temps, tandis que Tokyo Electron

8035.T , entreprise de la chaîne d’approvisionnement en puces, a reculé de 3,7 %.

À Taipei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

2330.TW a reculé de 1,2 %, tandis qu’en Corée du Sud, SK Hynix

000660.KS a chuté de 5,3 % et Samsung Electronics 005930.KS a perdu 3,7 %.

« Une pression à la vente devrait peser sur les valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs à Tokyo, suite à une série de commentaires formulés ce week-end appelant à un ralentissement du rythme de développement de l’IA », a déclaré Takayuki Miyajima, économiste senior chez Sony Financial Group, dans une note.

« De plus, les incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient continuent de peser sur le moral des investisseurs. »

À Shanghai, le fabricant de puces mémoire CXMT 688825.SS a chuté de 3,6 % à un moment donné, tandis que Semiconductor Manufacturing International Corporation 688981.SS a reculé de 2,6 %.

À Hong Kong, Zhongji Innolight 3308.HK a perdu jusqu’à 6,7 % à un moment donné, tandis que Minimax 0100.HK a chuté de 7,8 %. L’action de Z.ai 2513.HK , le développeur de la série GLM AI, a également dégringolé de 10,5 % après avoir procédé à un placement d’actions à prix réduit .

DES RISQUES « INACCEPTABLES »

La société Anthropic, basée à San Francisco, a publié jeudi un rapport sur les menaces détaillant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA « Claude » pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

L’inquiétude quant aux dangers potentiels de l’IA s’est amplifiée lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné , affirmant que « les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie ».

Sam Altman, d’OpenAI, a déclaré dans une interview que les risques d’extinction humaine posés par l’IA étaient « inacceptables ».

Et tandis que plusieurs législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant les progrès rapides de l’IA et ont appelé à l’adoption de nouvelles règles, le président américain Donald Trump a, dimanche, comparé les détracteurs de l’IA à des « forces très négatives » évoquant des scénarios qui ne se produiront pas, et a déclaré qu’il souhaitait s’assurer que les États-Unis restent le leader du secteur .

Les opérations boursières liées à l’IA ont largement alimenté la hausse des marchés boursiers mondiaux depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, mais plus récemment, des cyberattaques menées par des agents d’IA rebelles et le mécontentement du public face à la construction de centres de données ont renforcé l’opposition au développement de ce secteur.

Les gouvernements américain et chinois devraient tenir des pourparlers sur la sécurité de l’IA dans le cadre des discussions bilatérales prévues ce mois-ci, selon deux personnes informées de ces projets.

Mais le Global Times, journal chinois soutenu par l’État, a vivement critiqué l’essai d’Anthropic dans un éditorial, le qualifiant de « scénario de guerre froide » destiné à freiner le développement technologique du pays.

Certains investisseurs ont rejeté les avertissements d’Anthropic et d’OpenAI.

Michael Burry, dont les paris prémonitoires contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 ont été relatés dans le film « The Big Short », a déclaré dans un message sur X que ces avertissements n’étaient que « du battage médiatique » et « un prétexte pour masquer un réel et incontrôlable ralentissement de la croissance ».

D’autres ont estimé que ces avertissements constitueraient un frein.

« À court terme, ces avertissements pourraient encore peser sur les valeurs liées à l’IA et aux puces électroniques », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

« Leurs valorisations reposent à la fois sur une forte demande et sur un rythme effréné de progrès technologiques », a-t-elle ajouté. « Lorsque les attentes sont aussi élevées, même un simple retard potentiel peut déclencher des prises de bénéfices. »

Mais la question la plus importante pour les marchés concernant l’IA était de savoir qui, en fin de compte, tirerait profit de tous les capitaux investis dans la création de nouvelles capacités, a déclaré Sébastien Mallet, gestionnaire de portefeuille chez T. Rowe Price à Londres.

« Il ne fait guère de doute que l’IA va changer le monde », a-t-il déclaré. « Mais cela ne signifie pas nécessairement que chaque investissement réalisé aujourd’hui générera un rendement attractif. »