Les actions liées à l'IA remontent après la forte correction enregistrée en début de semaine

** Les actions liées à l'IA remontent après deux séances consécutives de baisse

** Les actions rebondissent après deux jours de baisse, suite au rallye de lundi mené par Nvidia NVDA.O et déclenché par le retour de Jensen Huang au poste de directeur général

** Anthropic ANT.O , première entreprise de pointe dans le domaine de l’IA à être cotée en bourse, grimpe de 8,9 %

NEOCLOUDS

** Nebius NBIS.O et Iren IREN.O progressent respectivement de 3 % et 3,9 %

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O progresse de 2,4 %

FABRICANTS DE SERVEURS

** Dell DELL.N progresse de 6,1 % et Hewlett Packard Enterprise HPE.N de 4,8 %

ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES

** Seagate Technology STX.O et Western Digital WDC.O progressent chacune de 4,8 %

** Sandisk SNDK.O progresse de 13,5 %

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O et Applied Digital APLD.O progressent respectivement de 2,4 % et 3,6 % , tandis que Hut 8 Corp HUT.O s'envole de 5,1 %

TITRES DU SECTEUR OPTIQUE

** Coherent Corp COHR.N et Lumentum Holdings LITE.O ont progressé respectivement d’environ 11,2 % et 6,4 %, tandis que Ciena Corporation CIEN.N a gagné 2,7 %