information fournie par Reuters • 27/11/2026 à 11:41

Les actions liées à l'IA remontent après la forte correction enregistrée en début de semaine

** Les actions liées à l'IA remontent en pré-ouverture après deux séances consécutives de baisse

** Les actions rebondissent après deux jours de baisse, suite au rebond de lundi mené par Nvidia NVDA.O et déclenché par le retour de Jensen Huang au poste de directeur général

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O progresse de 7,3%

** Nebius NBIS.O YNDX.DE et Iren IREN.O progressent chacun de 8%

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O progresse de 7,2%

FABRICANTS DE SERVEURS

** Dell DELL.N grimpe de 5,8% et Super Micro SMCI.O de 4,9%

** Hewlett Packard Enterprise HPE.N progresse de 4,8%

ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES

** Seagate Technology STX.O et Western Digital WDC.O progressent chacune de 7,1%

** Sandisk SNDK.O progresse de 11,4%

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O et Applied Digital APLD.O progressent respectivement de 6,1% et 7,7%, tandis que Hut 8 Corp HUT.O s'envole de 7,2%

TITRES DU SECTEUR OPTIQUE

** Coherent Corp COHR.N et Lumentum Holdings LITE.O gagnent chacune environ 9,3%, tandis que Ciena Corporation CIEN.N progresse de 6,3%