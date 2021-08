Les actions japonaises rebondissent grâce à la faiblesse du yen et à un éventuel revirement politique

La faiblesse du yen a stimulé les actions japonaises lundi, grâce aux gains réalisés dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.

La faiblesse du yen a stimulé les actions japonaises lundi, grâce aux gains réalisés dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. L'indice de référence Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,78 % après avoir enregistré deux baisses consécutives jeudi et vendredi derniers. La paire USD/JPY s'est établie à 109,87, contre 109,69 à la clôture de la bourse de Tokyo vendredi.

Dans l'ensemble, la journée a été "verte" au Japon, les 33 indices sectoriels TOPIX ayant clôturé en hausse, à l'exception du secteur minier. La faiblesse du yen, qui favorise généralement les exportations, a stimulé le fabricant de pièces automobiles Denso de +6,61 % et les constructeurs automobiles Toyota et Nissan de +3,44 % et +3,41 % respectivement.

Un autre catalyseur du marché a été la défaite d'un candidat soutenu par le Premier ministre Yoshihide Suga aux élections municipales de Yokohama. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le premier ministre, les principaux sondages montrant que sa popularité a plongé à de nouveaux bas. De nombreuses entreprises considèrent que le règne de Suga est mauvais pour l'économie et l'opinion publique a critiqué sa gestion de la pandémie.

La hausse de la clôture de lundi n'est peut-être qu'un signe que les investisseurs sont satisfaits des résultats des récentes élections dans la deuxième ville la plus peuplée du Japon.

En Europe, le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XMJP), avec 2,44 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AuM), a ouvert en hausse de 0,98 % par rapport à la clôture de vendredi dernier. Le fonds investit dans des actions japonaises de grande et moyenne capitalisation. En Amérique, le plus grand ETF d'actions japonaises au monde, avec 11,56 milliards de dollars d'actifs, iShares MSCI Japan ETF (EWJ), devrait également ouvrir en hausse à Wall Street.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :