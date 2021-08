Les actions japonaises de grande et moyenne capitalisation en hausse

Le Nikkei 225 a enregistré une hausse pour la quatrième session consécutive mercredi suite aux résultats positifs des sociétés japonaises.

Les résultats positifs des sociétés japonaises de grande et moyenne capitalisation et la vigueur des marchés américains ont entraîné les actions japonaises à la hausse. Le Nikkei 225 a enregistré une hausse pour la quatrième session consécutive mercredi. Sur le marché élargi, les actions japonaises en hausse ont été plus nombreuses que les actions en baisse (2 366 contre 1 990), tandis que 197 sont restées stables.

L'ETF iShares MSCI Japan (EWJn), exposé aux sociétés japonaises de grande et moyenne capitalisation, est le plus important ETF d'actions japonaises du marché avec 11,85 milliards de dollars d'actifs sous gestion. EWJn a enregistré des gains de +1,24% mercredi.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :