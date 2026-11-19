Les actions japonaises affichent des résultats mitigés alors que les investisseurs attendent l'introduction en bourse d'Anthropic

Les actions japonaises ont affiché un bilan mitigé jeudi, les investisseurs restant prudents à la veille de l'entrée en bourse très attendue d'Anthropic aux États-Unis, tandis que la baisse des cours des métaux a pesé sur les valeurs du secteur des métaux non ferreux.

L'indice Nikkei 225 .N225 a progressé de 0,71% pour clôturer à 59.444,21 points, après avoir oscillé entre hausses et baisses. L'indice Topix .TOPX , plus large, a légèrement reculé de 0,04% à 3.822,47 points, dans un contexte de séance tout aussi mouvementée.

À Tokyo, les valeurs liées à l’IA et aux puces électroniques ont affiché des résultats mitigés: le groupe SoftBank 9984.T a progressé de 4,5%, tandis qu’Advantest 6857.T a reculé de 0,55%.

Anthropic ANT.O a levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir revu son offre à la hausse, valorisant ainsi le créateur du chatbot Claude à 1 500 milliards de dollars. La société a fixé le prix de ses actions à 83 dollars chacune, au-dessus de sa fourchette initiale comprise entre 70 et 78 dollars, et elles commenceront à être négociées sur le Nasdaq jeudi.

“Maintenant que le prix de l’introduction en bourse a été fixé, ce qui importe, c’est de savoir si les actions se négocieront effectivement au-dessus de ce niveau et si elles tiendront le coup”, a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management.

Hideyuki Ishiguro, stratège en chef chez Nomura Asset Management, a indiqué dans un rapport que les ventes de titres technologiques existants visant à lever des fonds avant l’introduction en bourse d’Anthropic avaient peut-être contribué à la récente correction, ajoutant que le sentiment du marché pourrait s’améliorer si l’introduction se déroulait sans encombre et que la pression vendeuse s’estompait.

La tendance générale du marché était négative, avec 127 titres en baisse contre 95 en hausse et 3 inchangés.

L’indice japonais des métaux non ferreux .INFRO.T a chuté à son plus bas niveau en 11 mois, en baisse de 2,8%, alors que les cours de l’or ont atteint leur plus bas niveau en 14 mois GOL/ et que le cuivre a chuté à son plus bas niveau en sept mois.

JX Advanced Metals 5016.T a mené les baisses sur le Nikkei, chutant de 6,2% pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre dernier. Sumitomo Metal Mining 5713.T a reculé de 5,24%, tandis que Mitsubishi Materials 5711.T a perdu 4,6%.

À l’inverse, Trend Micro 4704.T a enregistré la plus forte hausse du Nikkei, avec une progression de 5,72%, suivie par Taiyo Yuden 6976.T , en hausse de 4,6%.