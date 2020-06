Les actions italiennes poursuivent leur rebond

Les quatorze ETFs exposés aux valeurs italiennes et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont terminé la semaine sur une note positive.

Les quatorze ETFs exposés aux valeurs italiennes et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont terminé la semaine sur une note positive, tant en termes de performance (+2,55%) que de flux (+ 46,7M). Il s'agit de la deuxième plus grosse collecte enregistrée via le marché primaire pour ce segment depuis le début de l'année. En une semaine, ce segment a repris plus de 7%, rapprochant ainsi les rendements cumulés depuis le début de l'année du point d'équilibre (-13,47%) après avoir touché un plus bas à -36% mi-mars. Dans le sillage des autres marchés actions en Europe, les sociétés italiennes profitent de l'espoir d'un rebond de l'économie globale. Ce segment représente $ 1,2 milliards d'actifs sous gestion.

