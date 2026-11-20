par Bharath Rajeswaran

Vendredi, les actions indiennes ont oscillé près de leurs plus hauts niveaux depuis neuf mois, résistant à une vague de ventes généralisée sur les marchés asiatiques, alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O n'a pas réussi à redonner confiance aux titres liés à l'intelligence artificielle.

L'indice Nifty 50 .NSEI a progressé de 0,09% à 25 537,15, tandis que le Sensex .BSESN a gagné 0,07% à 83 074,37 à 9 h 59 (heure de l'Inde).

Neuf des seize principaux secteurs ont reculé. L'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 a perdu 0,4% et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 est resté stable.

Le secteur des métaux .NIFTYMET a chuté de 1,8% en raison des inquiétudes concernant la demande liée à l'IA et du renforcement du dollar.

Les valeurs informatiques .NIFTYIT ont progressé de 2%, se remettant d'une baisse de 3,2% enregistrée au cours des trois séances précédentes.

Malgré un début de séance en demi-teinte, le Nifty et le Sensex affichent respectivement une hausse de 1,5% et 1,8% cette semaine, en passe d'enregistrer leur quatrième semaine consécutive de hausse, soutenus par un afflux mensuel record de capitaux étrangers de 12,21 milliards de dollars, lié au dénouement des positions sur l'IA, à la baisse des cours du pétrole brut et à des résultats financiers encourageants .

Les marchés asiatiques, en revanche, sont en passe de connaître leur pire semaine depuis 2020. L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique .MISX00000PUS , a perdu 2,5% vendredi, la forte demande pour les actions d'Anthropic n'ayant pas réussi à se traduire par des hausses pour les titres des entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'IA.

"L'Inde est le seul marché au monde à afficher une forte performance ce mois-ci, le Nifty ayant bondi de 10,7% en seulement 13 jours de bourse", a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Investments.

"On observe des prises de bénéfices sur le marché, mais les achats des investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont si soutenus et si agressifs que ce sont les haussiers qui mènent la danse."

Parmi les titres, Max Healthcare MAXE.NS et Apollo Hospitals APLH.NS ont bondi de 4% chacun après que Macquarie a relevé à deux reprises la note des deux sociétés, passant de "sous-performance" à "surperformance", et augmenté leurs objectifs de cours, invoquant une amélioration des perspectives de bénéfices.

Dilip Buildcon DIBL.NS a progressé de 3,7% après avoir reçu une commande d'une valeur de 4,19 milliards de roupies de la part de Gurugram Metro Rail pour le projet du corridor du métro de Gurugram.

Ashoka Buildcon ABDL.NS a reculé de 4% après avoir annoncé que la société saoudienne Diriyah Company avait annulé un projet d'une valeur de 8,46 milliards de roupies pour des raisons internes.

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