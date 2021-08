Les actions indiennes atteignent un sommet historique

Le NSE Nifty 50, principal indice de référence du marché actions indien, a atteint un sommet historique ce mardi en franchissant pour...

Le NSE Nifty 50, principal indice de référence du marché actions indien, a atteint un sommet historique ce mardi en franchissant pour la première fois la barre des 16 000 points. Cette progression est alimentée à la fois par le recul de la deuxième vague du coronavirus et par les paris des investisseurs sur la décision de la banque centrale du pays de laisser les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas.

Au cours du seul mois de juillet, les 2,5 milliards de dollars d'actions indiennes achetées par les sociétés d'assurance et les fonds communs de placement locaux ont stimulé le marché, contrebalançant les 1,7 milliards de dollars de pression à la vente exercée par les sorties de capitaux étrangers.

Les investisseurs particuliers locaux ont également participé à cette hausse au travers d'applications indiennes similaires à Robinhood, notamment sur les valeurs énergétiques et informatiques. Leur intérêt pour le trading devrait persister dans le temps, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) faisant état d'une hausse de 35 % de comptes d'investisseurs privés nouvellement ouverts dans son dernier rapport qui s'est achevé en mars.

Les actions indiennes de grande et moyenne capitalisation sont accessibles à travers 14 ETF qui suivent 5 indices pour un total de 7,52 milliards d'euros d'actifs. Ce segment a enregistré une collecte nette de 9,66 millions d'euros ce mardi.

