Les actions HPE s'effondrent alors que la baisse des marges dans le secteur de l'IA vient ternir des prévisions pourtant optimistes

L'action Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté d'environ 16% mardi, les investisseurs se concentrant sur la baisse des marges de la société dans un contexte de flambée des coûts, alors même qu'une forte demande en matière d'IA a relancé ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Le titre a plus que doublé cette année jusqu’à la clôture de lundi, mais devrait perdre environ 10 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes actuelles se confirment. Lundi, HPE avait bondi de plus de 17% alors qu’un rebond alimenté par Nvidia avait porté les valeurs liées à l’IA.

HPE prévoit une marge d’exploitation ajustée comprise entre 14% et 15% pour l’exercice se terminant en octobre 2027, contre 15,1% pour l’exercice 2026. Au sein de sa division Cloud et IA, qui inclut les serveurs et le stockage et constitue un moteur de croissance clé, HPE table sur une marge annuelle d’environ 14%, en baisse par rapport aux 15,2% de l’exercice précédent.

Marie Myers, directrice financière de HPE, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que les coûts augmentaient plus rapidement que les prix et que les marges allaient en pâtir au second semestre, à mesure que l’entreprise livrerait davantage de serveurs d’IA.

« Lorsque les coûts des intrants augmentent et que vous ne répercutez pas suffisamment cette hausse sur les prix, vos marges en pâtissent, et cela s’est clairement vu », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

« Cela fait craindre que les effets positifs sur les prix ne commencent à s’estomper. Avec des pénuries d’approvisionnement prévues jusqu’en 2028, cela va peser sur les marges », a-t-il ajouté.

Toutefois, la forte demande de serveurs d’IA a contribué à faire bondir de 50% le chiffre d’affaires de HPE au quatrième trimestre, à 14,55 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations. L’entreprise table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 comprise entre 27% et 35%, contre une prévision antérieure de 13% à 17%.

« Le marché semble aujourd’hui extrêmement sensible à toute évolution potentielle des marges bénéficiaires lorsqu’il s’agit d’entreprises technologiques », a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

« Les chiffres solides et les prévisions optimistes de HPE ne semblent certainement pas justifier la réaction du marché aujourd’hui. »