L'action Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté d'environ 12 % mardi lors des échanges avant l'ouverture, effaçant une partie de la forte hausse enregistrée lors de la séance précédente, les investisseurs se concentrant sur les pressions sur les marges malgré des prévisions nettement revues à la hausse pour l'exercice 2027.
Le titre avait bondi d’environ 17 % lundi et avait plus que doublé depuis le début de l’année à la clôture, mais il devrait perdre plus de 7 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes enregistrées avant l’ouverture se confirment.
-
Cette réaction négative intervient alors même que la société a annoncé lundi un bénéfice ajusté de 1,43 dollar par action au quatrième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,29 dollar, selon les données compilées par LSEG
-
Elle a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, les portant à une fourchette comprise entre 27 % et 35 %, contre une fourchette précédente de 13 % à 17 %
-
Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que ces perspectives laissaient entrevoir un ralentissement au second semestre et une compression des marges, la dynamique de “pic de croissance et pic de multiple” étant probablement à l’origine de la vague de ventes
-
La marge d’exploitation du pôle Cloud & IA devrait reculer à environ 14 % au cours de l’exercice 2027, faisant de la composition des marges le principal sujet de débat pour les investisseurs, selon les analystes de JPMorgan
-
La note moyenne des 24 analystes couvrant le titre est “acheter”, et leur objectif de cours médian s'établit à 67,24 dollars, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer