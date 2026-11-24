Les actions HPE reculent alors que les inquiétudes concernant les marges prennent le pas sur la révision à la hausse des prévisions

L'action Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté d'environ 12 % mardi lors des échanges avant l'ouverture, effaçant une partie de la forte hausse enregistrée lors de la séance précédente, les investisseurs se concentrant sur les pressions sur les marges malgré des prévisions nettement revues à la hausse pour l'exercice 2027.

Le titre avait bondi d’environ 17 % lundi et avait plus que doublé depuis le début de l’année à la clôture, mais il devrait perdre plus de 7 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes enregistrées avant l’ouverture se confirment.