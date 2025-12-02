Les actions grimpent grâce à l'optimisme suscité par la réduction des taux de la Fed, Boeing bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des échanges de l'après-midi aux États-Unis)

Boeing en hausse, prévoit une augmentation des livraisons d'avions en 2026

Le bitcoin se stabilise après des pertes massives

Warner Bros progresse suite à des informations faisant état d'une offre de Netflix

Indices en hausse: Dow 0,35 %, S&P 500 0,25 %, Nasdaq 0,66 %

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont progressé mais sont restées en deçà de leurs précédents sommets dans des échanges modérés mardi, soutenues par des gains dans les valeurs technologiques, alors que les attentes que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt la semaine prochaine restent élevées. Les principaux indices américains sont en passe de réaliser leur sixième gain au cours des sept dernières séances. Les actions ont reculé lundi en raison de la faiblesse des données sur le secteur manufacturier, de la hausse des rendements du Trésor américain et de la flambée des rendements des obligations japonaises, ainsi que de la chute du bitcoin et des valeurs liées aux cryptomonnaies.

Mais avec la pénurie de données économiques pour la session, la hausse des rendements obligataires s'est atténuée et le bitcoin a rebondi, ce qui a permis aux actions de se redresser quelque peu alors que l'attention s'est déplacée vers la Fed.

"Il est possible que ces deux éléments ajoutent un peu de volatilité au marché à un moment où il y a une sorte de vide de catalyseur jusqu'à la Fed", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

"D'un autre côté, il semble que l'on puisse largement tirer des conclusions positives pour les consommateurs de certains points de données du Black Friday et du Cyber Monday. Je suis plus satisfait ou plus heureux de voir la force du consommateur que certaines des choses qui se passent sous la surface avec les rendements et le bitcoin. Ce sont des choses qui passeront."

BOEING BONDIT GRÂCE AUX PRÉVISIONS

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 166,36 points, soit 0,35%, à 47 455,69, le S&P 500 .SPX a gagné 16,90 points, soit 0,25%, à 6 829,53 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 153,75 points, soit 0,66%, à 23 429,67. Boeing BA.N a grimpé de plus de 9% et a été le plus grand soutien du Dow Jones après que le constructeur d'avions ait prévu une augmentation des livraisons pour ses avions 737 et 787 l'année prochaine.

Parmi les secteurs du S&P 500, le secteur technologique

.SPLRCT a mené les gains sur le S&P 500, alimenté par des gains dans les mégacaps Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O d'environ 1% chacun, tandis qu'Intel INTC.O a bondi de près de 8%. Les données récentes ont indiqué un ralentissement progressif de l'économie, et les décideurs politiques ont appelé à la prudence sur les réductions de taux, avertissant que les pressions inflationnistes pourraient réapparaître. Mais les commentaires de plusieurs responsables de la Fed ces derniers jours ont fait grimper les attentes du marché quant à une réduction des taux lors de la réunion de décembre de la banque centrale. Les attentes d'une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed s'élèvent à 89,2 %, selon l'outil FedWatch du CME , contre 63 % il y a un mois.

La publication vendredi de l'indice des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, pourrait accentuer les attentes pour la décision de politique monétaire de la banque centrale la semaine prochaine. Les marchés se sont également intéressés à la personne qui pourrait succéder au président de la Fed, Jerome Powell, à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est l'un des principaux candidats. Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait son choix au début de l'année prochaine. A la baisse, Procter & Gamble PG.N a perdu 1,9% après que la société de biens de consommation courante ait signalé un impact de la fermeture du gouvernement américain. Warner Bros Discovery WBD.O a grimpé de 2,8 % après que des rapports aient indiqué qu'elle avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix NFLX.O .

Les valeurs cryptographiques, y compris Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O , ont bondi de 8,2% et 3,7%, respectivement, alors que les prix du bitcoin BTC= ont rebondi après sa plus grande perte en dollars depuis mai 2021 lors de la session précédente.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,02 contre 1 sur le NYSE, tandis que sur le Nasdaq, les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,1 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 63 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas ce mardi.