Les actions européennes reculent, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq progressent légèrement dans l'attente des résultats de Nvidia

Les actions européennes ont reculé et les contrats à terme sur le Nasdaq à Wall Street ont tenté un rebond mardi, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des premiers résultats de Nvidia, figure de proue de l'IA , sans Jensen Huang à sa tête.

L’indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,8 %, tandis que l’action de la Deutsche Bank DBKGn.DE a chuté de 4 % après que des articles de presse , s’appuyant sur des documents internes divulgués, ont relancé l’examen minutieux des relations passées de la banque allemande avec certains clients, notamment des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Les investisseurs se préparaient également à la publication des résultats de Nvidia après la clôture des marchés américains, qui pourraient s’avérer cruciaux pour l’avenir de la hausse des valeurs liées à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic jeudi.

La démission de Huang de son poste de directeur général , suite à des informations faisant état d’une liaison extraconjugale avec une espionne chinoise présumée, a pesé sur les valeurs technologiques de Tokyo à New York pendant plus d’une semaine, à la suite de quoi Washington a annoncé qu’il allait restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe produites par ces entreprises.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont reculé de 1,6 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 sont restés stables. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont légèrement progressé de 0,4 %, Nvidia NVDA.O gagnant 1 % en pré-ouverture, après avoir perdu près d’un quart de sa valeur ce mois-ci seulement.

« Tout dépendra de la manière dont les dirigeants de Nvidia décideront d’aborder cette saison des résultats: vont-ils tout miser sur les aspects positifs ou vont-ils plutôt faire preuve de prudence quant à l’avenir? », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

« S’ils se montrent (prudents), cela exercerait une pression à la baisse supplémentaire sur le secteur technologique et alimenterait, dans une certaine mesure, le sentiment des investisseurs à l’approche de l’introduction en bourse d’Anthropic . »

Les traders d’options anticipent une fluctuation d’environ 335 milliards de dollars de la valeur boursière du géant des semi-conducteurs après la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Reflétant l’évolution du sentiment à l’égard de l’IA, l’enthousiasme des investisseurs institutionnels pour les valeurs des centres de données s’est essoufflé au troisième trimestre, comme l’ont montré les documents réglementaires .

L'indice de référence mondial des actions de MSCI .MIWD00000PUS a perdu 0 , 4 % mardi , dans le sillage des fortes baisses enregistrées par les indices asiatiques axés sur la technologie, suite aux dernières restrictions imposées par le gouvernement américain .

La nervosité s’est également propagée à d’autres actifs. Le cours de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 s’est maintenu près de son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, tandis que le bitcoin BTC= a reculé de 0,5 %.

LE DOLLAR PROFITE DU SOUTIEN DE LA FED

Le dollar américain =USD a atteint mardi son plus haut niveau depuis avril 2025, soutenu par des anticipations croissantes de hausses de taux plus agressives de la part de la Réserve fédérale, alors que les pressions inflationnistes persistent dans la première économie mondiale.

Les marchés considèrent désormais comme certaine une hausse des taux de la Fed le mois prochain et anticipent une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base, suite aux récentes déclarations bellicistes des responsables politiques. 0#USDIRPR

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, a été le dernier en date à s'exprimer en ce sens, affirmant que la Fed pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser l'inflation élevée et qu'elle devrait agir rapidement. M. Musalem n'est pas membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.

D'autres responsables influents , notamment le président de la Fed de New York, John Williams, et le gouverneur Christopher Waller, doivent s'exprimer plus tard dans la journée.

La vigueur du dollar a maintenu le yen à la peine près du seuil clé des 160 JPY= , ce qui a incité les traders à rester vigilants face à toute intervention des autorités japonaises visant à soutenir la devise.

L'euro EUR= s'établissait à 1, 09 dollar , proche de son plus bas niveau depuis avril 2025.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont légèrement progressé , les traders mettant en balance les anticipations d’un excédent d’offre — alimenté par la reprise des exportations du Moyen-Orient — et les inquiétudes liées à la poursuite des attaques contre des pétroliers dans la région. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’établissaient à 93 , 03 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 s’établissait à 86 , 29 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= a légèrement progressé de 0,1 % à 3 861 , 22 dollars l'once. GOL/