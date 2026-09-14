Les actions européennes reculent face aux craintes d'un ralentissement du secteur de l'IA et aux inquiétudes liées à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le secteur technologique figure parmi les plus touchés après les prévisions de ralentissement dans le domaine de l’IA; les valeurs du logiciel rebondissent

* Les cours du pétrole bondissent de plus de 2 %

* GSK en hausse après les résultats positifs d'essais cliniques portant sur deux médicaments contre le cancer du poumon

(Mise à jour avec les cours de clôture)

par Sudeshna Ghoshal et Ragini Mathur

Les actions européennes ont reculé lundi, les valeurs technologiques étant sous pression après que les dirigeants des principales entreprises d’IA ont plaidé en faveur d’un ralentissement du rythme de développement , tandis qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole et des rendements obligataires mondiaux a freiné l’appétit pour le risque.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,5 % à 635,99 points. La plupart des marchés régionaux ont baissé, même si les indices londoniens .FTSE et zurichois .SSMI ont progressé respectivement de 0,4 % et 0,8 %.

Les valeurs technologiques .SX8P figuraient parmi les plus touchées, avec une baisse de 2,1 %, les actions liées à l’IA ayant chuté à l’échelle mondiale . Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises à ralentir les progrès en matière de capacités des modèles d’IA en raison des craintes d’utilisation abusive, un point de vue soutenu par Elon Musk, de xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI.

Le fabricant de puces français Soitec SOIT.PA a enregistré la plus forte baisse du STOXX 600, avec un recul de 12,5 %.

Les valeurs du secteur des logiciels ont toutefois progressé. Octave Intelligence OCTV.O , Capgemini CAPP.PA , Sage SGE.L et Relx REL.L ont enregistré des hausses comprises entre 5 % et 7,5 %.

« Ces titres ont été victimes de la “SAASpocalypse”, en raison des craintes que l’IA ne mette fin à leurs activités », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

« Ces craintes étaient exagérées, mais si les géants de l’IA décident effectivement de lever le pied, les perspectives de chiffre d’affaires pour Sage, RELX et leurs homologues mondiaux du secteur du SaaS deviendront bien plus favorables, même si cela ne fait que retarder une perte d’activité à plus long terme. »

Les valeurs minières européennes .SXPP ont reculé de 2,5 %, les sociétés minières de métaux de base et de métaux précieux ayant toutes deux baissé, suivant ainsi la faiblesse des cours des matières premières.

Les valeurs du secteur de la santé .SXDP ont résisté à la tendance générale et ont progressé de 2,7 %. GSK GSK.L a gagné 4,7 % après avoir annoncé des résultats d’essais cliniques positifs pour deux médicaments contre le cancer du poumon, renforçant ainsi la dynamique du secteur.

Les valeurs énergétiques .SXEP ont reculé de 0,8 %, bien que les cours du brut aient bondi de 2 % après que de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient ont exacerbé les craintes concernant l’approvisionnement. O/R

La récente flambée des cours du pétrole a remis les craintes d'inflation au premier plan, renforçant les anticipations selon lesquelles les banques centrales du monde entier pourraient relever leurs taux d'intérêt cette année. Les économies européennes sont particulièrement vulnérables à la hausse des prix du pétrole, car elles dépendent fortement des importations.

Les responsables de la BCE ont averti lundi que l’inflation dans la zone euro pourrait dépasser des prévisions déjà élevées , tandis que les opérateurs anticipent désormais au moins une nouvelle hausse de 25 points de base de la BCE d’ici la fin de l’année, après la hausse des taux de la semaine dernière .

Ces développements ont entraîné une flambée des rendements des obligations d’État, le Bund à 10 ans DE10YT=RR , considéré comme la référence de la région, atteignant son plus haut niveau depuis mi-2009. Parallèlement, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont franchi le seuil psychologique clé des 5 %.

Cette semaine, la Réserve fédérale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever son taux directeur d’au moins 25 points de base — alors qu’il y a à peine une semaine, les chances d’une hausse et d’une pause étaient encore à égalité.

Ailleurs, l’opposition de centre-gauche suédoise semblait la mieux placée pour prendre le pouvoir lundi, à l’issue d’un scrutin serré qui a réduit l’influence de l’extrême droite.