Les actions européennes reculent après avoir atteint des niveaux records, suite au départ du directeur général de Nvidia

Les actions européennes ont reculé vendredi, s'éloignant des plus hauts historiques atteints lors de la séance précédente, tandis que l'incertitude quant aux perspectives du secteur de l'IA s'est propagée sur les marchés mondiaux à la suite de la démission soudaine de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia.

Les investisseurs s’inquiétaient des conséquences que la démission de Jensen Huang, suite à la révélation de relations extraconjugales, pourrait avoir sur le développement futur de l’IA, qui sous-tend une grande partie de l’économie mondiale, étant donné qu’il était une figure clé d’un réseau d’accords ayant financé ce secteur en plein essor.

L'indice STOXX 600 .STOXX reculait de 0,2 % à 662, 51 points à 08h58 GMT, le secteur technologique .SX8P enregistrant une baisse de 0,9 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles qu’Infineon IFXGn.DE et Aixtron AIXGn.DE , ont chacune reculé d’environ 2 %, tandis que les fabricants d’équipements d’IA, tels que Schneider Electric SCHN.PA et Legrand LEGD.PA , ont légèrement baissé.

"On observe un léger effet domino, le secteur technologique étant sous pression en raison des répercussions concernant Nvidia, qui s’ajoutent aux inquiétudes qui pesaient déjà sur le secteur de l’IA", a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché indépendante à Londres.

Malgré les pertes enregistrées vendredi, les analystes estiment que la faible exposition de l’Europe aux valeurs liées à l’IA la rend relativement moins vulnérable à la volatilité de ce secteur.

En début de semaine , l’indice STOXX 600 a franchi des niveaux records pour la première fois depuis août et affiche une hausse de plus de 2 % sur la semaine, sa plus forte progression depuis juin. En comparaison, son homologue américain, le S&P 500 .SPX , se situe à plus de 3 % de ses plus hauts historiques.

Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois pour le STOXX 600 de 695 à 700 points. Les résultats solides de ce trimestre ont également soutenu les actions européennes.

Wise Group WISEa.L a progressé de 4,7 % pour se hisser en tête de l’indice de référence après que la société de transfert d’argent a annoncé une hausse de 23 % de son chiffre d’affaires net au premier semestre de son exercice fiscal.

À l’inverse, Richemont CFR.S a chuté de 6,5 % et a pesé sur le secteur des biens personnels et ménagers .SXQP après que le propriétaire de Cartier a annoncé des ventes inférieures aux attentes dans sa division joaillerie au cours du deuxième trimestre.

Cette morosité s’est également répercutée sur l’ensemble du secteur du luxe .STXLUXP , qui a reculé de 2 %, Kering PRTP.PA perdant 1,3 % et LVMH LVMH.PA 0,2 %.

L’assureur italien Generali GASI.MI a perdu 1,5 % après avoir vu son résultat d’exploitation progresser de 8,5 % à 6,45 milliards d’euros (7,13 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de l’année, mais a manqué le consensus de 1 %.

Une légère hausse des cours du Brent LCOc1 a également alimenté la prudence, alors que les attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz se poursuivaient, réduisant ainsi les chances d’une fin imminente du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur les chiffres du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre , attendus à 10 h 00 GMT.

(1 dollar = 0,9042 euro)