Les actions européennes reculent après avoir atteint des niveaux records ; l'incertitude liée à l'IA pèse sur les marchés

Les actions européennes ont ouvert en baisse vendredi, s'éloignant des plus hauts historiques atteints lors de la séance précédente, tandis que l'incertitude quant aux perspectives du secteur de l'IA s'est propagée sur les marchés mondiaux à la suite de la démission soudaine de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia.

Les investisseurs s’inquiétaient des conséquences que la démission de Huang, suite à la révélation de relations extraconjugales, pourrait avoir sur le développement futur de l’IA – qui sous-tend une grande partie de l’économie mondiale –, étant donné qu’il était une figure clé d’un réseau d’accords ayant financé ce secteur en plein essor.

L'indice STOXX 600 .STOXX reculait de 0,2 % à 662,64 points à 08h08 GMT, le secteur des biens personnels et ménagers .SXQP menant les baisses sectorielles avec un recul de 1 %.

Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois pour le STOXX 600, le portant de 695 à 700 points. Les actions européennes ont également été soutenues par des résultats solides ce trimestre.

Compte tenu de la moindre exposition de l’Europe aux valeurs liées à l’IA, l’indice STOXX 600 a franchi cette semaine, pour la première fois depuis août, des niveaux records et affiche une hausse de plus de 2 % sur la semaine, sa plus forte progression depuis juin. En comparaison, son homologue américain, le S&P 500 .SPX , se situe à plus de 3 % de ses plus hauts historiques.

Vendredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs telles que Siltronic WAFGn.DE et Aixtron AIXGn.DE ont chacune reculé de plus de 1 %, tandis que les fabricants d’équipements d’IA tels que Schneider Electric SCHN.PA et Legrand LEGD.PA ont légèrement baissé. L’ensemble du secteur technologique .SX8P a perdu 0,6 %.

Du côté des résultats, Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a chuté de 7 % après avoir annoncé une croissance de 13 % de son chiffre d’affaires sur le trimestre clos en septembre, un rythme plus lent que les 20 % enregistrés au trimestre précédent.