Les actions européennes progressent alors que les prévisions optimistes de Micron relancent la reprise liée à l'IA

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Les actions européennes ont ouvert en hausse jeudi, portées par les gains des valeurs technologiques, les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm ayant apaisé les craintes liées à la flambée des valorisations dans ce secteur, tandis que la baisse des cours du pétrole a apporté un soutien supplémentaire.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX gagnait 0,27 % à 636,88 points à 07h11 GMT. La reprise du secteur de l’IA a de nouveau retenu l’attention après que les fabricants américains de puces Micron

MU.O et Qualcomm QCOM.O ont dévoilé des prévisions solides, apaisant temporairement les craintes des investisseurs selon lesquelles la hausse des actions mondiales liées à l’IA était allée trop loin.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P , en hausse de 30 % sur le trimestre, ont progressé de 1,7 % et ont mené la hausse de l'indice de référence.

Les fabricants de puces Infineon IFXGn.DE et STMicroelectronics STMPA.PA ont progressé respectivement de 5,2 % et 3,7 %, tandis que les fournisseurs d’équipements pour semi-conducteurs BE Semiconductor BESI.AS et ASML ASML.AS ont chacun grimpé de plus de 3,5 %.

Le fabricant d’équipements d’IA Siemens Energy ENR1n.DE a progressé de 1 %.

La baisse continue des cours du pétrole a également soutenu le moral des investisseurs, alors que de nouveaux pétroliers bloqués quittaient le détroit d’Ormuz. O/R Parmi les valeurs individuelles, l’action H&M a reculé de 1,2 % après que le distributeur de mode suédois a annoncé un bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre inférieur aux estimations. Le secteur de la distribution dans son ensemble

.SXRP a progressé de 0,4 %. Les actions d’easyJet EZJ.L ont progressé de 5,5 % après que la compagnie aérienne low-cost britannique a rejeté une quatrième offre de rachat de la part de la société d’investissement américaine Castlelake.