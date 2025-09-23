 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions européennes ouvrent en hausse grâce à la progression des services publics, mais l'ASMI limite ses gains
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Les actions européennes ont légèrement progressé mardi, les valeurs de l'énergie éolienne prenant l'avantage après qu'Orsted a profité d'une décision de justice américaine favorable à son projet bloqué, bien qu'une baisse de la société néerlandaise ASMI ait limité les gains.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,3% à 555,1 points, à 0712 GMT. Les bourses régionales espagnole .IBEX et britannique .FTSE ont gagné environ 0,3% chacune.

Les actions d'Orsted ORSTED.CO ont bondi de 9,4% après qu'un juge fédéral américain ait statué que le développeur danois d'éoliennes offshore peut reprendre les travaux sur le projet presque terminé au large de la côte de Rhode Island.

Son rival Vestas VWS.CO a gagné près de 3 %, tandis que le secteur plus large des services publics .SX6P a grimpé de 1 %.

En freinant les gains, ASM International ASMI.AS a chuté de 5,6 % après que le fabricant d'équipements pour puces ait réduit son objectif de revenus pour le second semestre 2025.

La société néerlandaise ASML ASML.AS a chuté de 1,3 %, ce qui constitue l'une des plus fortes baisses du STOXX 600.

Les investisseurs se concentreront sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, y compris du président Jerome Powell pour évaluer la trajectoire des taux de la banque centrale américaine après avoir réduit les taux d'intérêt la semaine dernière.

Valeurs associées

ASM INT
494,8000 EUR Euronext Amsterdam -1,12%
ASML HLDG
810,5000 EUR Euronext Amsterdam -0,04%
CAC 40
7 904,78 Pts Euronext Paris +0,95%
DAX
23 651,78 Pts XETRA +0,53%
EURO STOXX 50
5 467,86 Pts DJ STOXX +0,47%
FTSE 100
9 245,15 Pts FTSE Indices +0,20%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
IBEX 35
15 123,2000 Pts Sibe +0,18%
NVIDIA
183,6100 USD NASDAQ +3,93%
ORSTED
15,840 EUR Tradegate -3,59%
ORSTED
120,200 DKK LSE Intl +9,60%
ORSTED
17,6460 USD OTCBB +4,41%
STOXX Europe 600
555,71 Pts DJ STOXX +0,42%
STOXX Europe 600 Utilities
435,76 Pts DJ STOXX +0,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

