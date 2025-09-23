Les actions européennes ouvrent en hausse grâce à la progression des services publics, mais l'ASMI limite ses gains

Les actions européennes ont légèrement progressé mardi, les valeurs de l'énergie éolienne prenant l'avantage après qu'Orsted a profité d'une décision de justice américaine favorable à son projet bloqué, bien qu'une baisse de la société néerlandaise ASMI ait limité les gains.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,3% à 555,1 points, à 0712 GMT. Les bourses régionales espagnole .IBEX et britannique .FTSE ont gagné environ 0,3% chacune.

Les actions d'Orsted ORSTED.CO ont bondi de 9,4% après qu'un juge fédéral américain ait statué que le développeur danois d'éoliennes offshore peut reprendre les travaux sur le projet presque terminé au large de la côte de Rhode Island.

Son rival Vestas VWS.CO a gagné près de 3 %, tandis que le secteur plus large des services publics .SX6P a grimpé de 1 %.

En freinant les gains, ASM International ASMI.AS a chuté de 5,6 % après que le fabricant d'équipements pour puces ait réduit son objectif de revenus pour le second semestre 2025.

La société néerlandaise ASML ASML.AS a chuté de 1,3 %, ce qui constitue l'une des plus fortes baisses du STOXX 600.

Les investisseurs se concentreront sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, y compris du président Jerome Powell pour évaluer la trajectoire des taux de la banque centrale américaine après avoir réduit les taux d'intérêt la semaine dernière.