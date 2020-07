Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actions européennes limitent leur repli grâce à Wall Street Reuters • 07/07/2020 à 18:33









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN BAISSE PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont souffert mardi d'un regain d'inquiétude lié à l'épidémie de coronavirus mais elles ont fini au-dessus de leurs plus bas du jour, la bonne tenue de Wall Street leur ayant permis de limiter leurs pertes. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,74% (37,78 points) à 5043,73 points après avoir cédé jusqu'à 1,42%. A Londres, le FTSE 100 a perdu 1,46% et à Francfort, le Dax a reculé de 0,92%. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,85%, le FTSEurofirst 300 0,56% et le Stoxx 600 0,61%. Ce dernier perdait 1,28% au plus bas du jour. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé: le Dow Jones abandonnait 0,62% mais le Standard & Poor's 500 était pratiquement stable et le Nasdaq Composite s'adjugeait 0,57%, se dirigeant ainsi vers une sixième séance consécutive de hausse, grâce entre autres à la progression des cours d'Apple et Microsoft. Alors que la progression spectaculaire des actions chinoises (+5,67% lundi pour l'indice CSI 300 des principales capitalisations du pays, +14,3% en six séances) avait tiré l'ensemble des actions mondiales lundi, l'inquiétude liée à la propagation du coronavirus a repris le dessus. Les records de nouveaux cas de contamination continuent de s'enchaîner dans de nombreux Etats américains, à commencer par la Californie, et en Australie, les autorités ont rétabli des mesures de confinement à Melbourne, la deuxième ville du pays. La flambée des nouveaux cas de contamination par le coronavirus se poursuit dans de nombreux Etats américains, à commencer par la Californie, forçant plusieurs collectivités locales à repousser ou limiter le déconfinement, tandis qu'en Australie, les autorités ont rétabli des mesures de confinement à Melbourne, la deuxième ville du pays. Parallèlement, la Commission européenne, dans ses nouvelles prévisions économiques, dit tabler désormais sur une récession plus violente qu'estimé auparavant avec une chute de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro cette année, et sur une reprise plus lente. VALEURS Les prises de profit en Europe ont touché la quasi-totalité des secteurs, cycliques comme défensifs: l'indice Stoxx des banques a perdu 1,4%, celui des hautes technologies 0,96%, celui des l'immobilier 1,8% et celui de la santé 0,7%. A Paris, parmi les reculs les plus marqués du CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield a perdu 3,14%, Safran 2,07% et Orange 2,33%. Sodexo a abandonné 3,91% après avoir revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. A Francfort, Bayer a cédé 4,94%, un juge américain ayant exprimé des doutes sur le projet d'accord amiable de 10,9 milliards de dollars annoncé le mois dernier pour solder des milliers de plainte visant l'herbicide Roundup. LES INDICATEURS DU JOUR Seul indicateur économique majeur du jour en Europe, la production industrielle allemande est ressortie inférieure aux attentes avec une hausse de 7,8% en mai alors que le consensus Reuters tablait sur un rebond de 10%. Aux Etats-Unis, les recrutements se sont accélérés pour atteindre 6,5 millions en mai, un record, selon l'enquête JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail. CHANGES Les prises de bénéfice influencent aussi la tendance sur le marché des devises, faisant reculer les devises risquées qui avaient bénéficié de l'ambiance optimiste des jours précédents, comme le dollar australien, affecté entre autres par le "reconfinement" de Melbourne. Au contraire, l'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, progresse de 0,08%. L'euro revient sous 1,13 dollar après avoir atteint 1,1332 en tout début de journée. La livre sterling gagne du terrain après l'annonce d'un dîner au 10 Downing Street entre le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et les principaux négociateurs de l'Union européenne sur le Brexit, un événement qui fait espérer à certains un déblocage des discussions. TAUX En baisse en début de séance avec le recul des actions et le repli sur les valeurs les plus sûres, les rendements obligataires de référence de la zone euro ont ensuite repris un peu de terrain: celui du Bund allemand à dix ans a fini la séance en hausse d'un point de base à -0,423% après être revenu à -0,457%. Côté américain, celui des Treasuries à dix ans est quasi stable à 0,6726%. PÉTROLE Orienté à la baisse pendant la majeure partie de la journée en raison des craintes de voir la recrudescence des cas de Covid-19 peser sur la demande, le marché pétrolier a fini par retrouver le chemin de la hausse dans le sillage de Wall Street. Le Brent gagne 0,6% à 43,36 dollars le baril après être revenu à 42,46 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,39% à 40,79 dollars. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -1.53%