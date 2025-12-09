Les actions et le dollar progressent légèrement à la veille de l'annonce de la Fed ; les rendements restent stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La décision de Nvidia nuit aux entreprises technologiques chinoises

*

Les investisseurs se montrent prudents avant les réunions des banques centrales

*

La baisse des taux de la Fed est presque certaine, l'attention se porte sur les perspectives

(Mise à jour à la mi-journée) par Caroline Valetkevitch et Alun John

Les principaux indices boursiers et le dollar ont légèrement progressé mardi , les investisseurs se tournant vers la réunion de la Réserve fédérale et digérant la nouvelle selon laquelle Washington autorise l'exportation vers la Chine des deuxièmes meilleures puces de Nvidia.

Les rendements du Trésor ont peu changé après avoir effacé les baisses précédentes suite à la publication des données du marché du travail américain. Le billet vert a étendu ses gains après les données, qui ont montré que les ouvertures d'emploi aux États-Unis ont augmenté modestement en octobre, tandis que l'embauche est restée modérée.

Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington autorisera l'exportation vers la Chine des processeurs NVDA.O H200 de Nvidia, ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, en percevant une taxe de 25 % sur ces ventes. Les actions de Nvidia ont baissé de 0,3 %.

La Fed devrait annoncer mercredi une baisse des taux d'intérêt, mais les investisseurs s'attendent à ce que les décideurs politiques restent divisés.

"C'est le calme avant la tempête. Nous avons une grande réunion de la Fed demain - un grand catalyseur", il est donc normal d'avoir des mouvements de marché légers en ce moment, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à 89,6 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt cette semaine.

Plus tôt, laReserve Bank of Australia a maintenu ses taux comme prévu mardi. Toutefois, elle a exclu tout nouvel assouplissement de sa politique et averti que les taux pourraient être relevés si les pressions inflationnistes s'avéraient tenaces. Le dollar australien AUD= a progressé de 0,4 % à 0,6647 $ US.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a augmenté de 0,2 % pour s'établir à 99,22.

La Banque du Canada et la Banque nationale suisse devraient toutes deux maintenir leurs taux lors de leurs réunions respectives de mercredi et jeudi.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 126,30 points, soit 0,27%, à 47 865,62, le S&P 500 .SPX a gagné 17,84 points, soit 0,26%, à 6 864,35 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 60,27 points, soit 0,26%, à 23 606,54.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 1,11 point, soit 0,11%, à 1 009,15. L'indice paneuropéen STOXX 600 STOXX a reculé de 0,1%.

Par ailleurs, Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré lundi que le prochain mouvement des taux d'intérêt de l'euro est plus susceptible d'être à la hausse - même s'il n'est pas à l'horizon immédiat - et a averti que laisser les taux inchangés pendant trop longtemps pourrait entraîner un assouplissement passif de la politique monétaire .

Ces remarques ont entraîné les rendements des obligations d'État allemandes à court et à long terme dans leur plus forte hausse quotidienne depuis des mois lundi.

Sur le marché du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,2 point de base à 4,17%, contre 4,172% en fin de journée lundi.

Le conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat au poste de prochain président de la Fed, Kevin Hassett, a déclaré lundi que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt. Cela soulèvera des questions sur la manière dont la Fed fonctionnera à moyen terme.

Le brut américain CLc1 a baissé de 1,09% à 58,24 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 61,94 dollars le baril, en baisse de 0,9% sur la journée.

Sur le marché des changes, leyen JPY= s'est affaibli. Il s'est immédiatement affaibli à la suite du puissant tremblement de terre qui a secoué le Japon lundi.