Les actions espagnoles continuent de sous-performer leurs homologues européennes

L'IBEX 35 (ES35), principal indice boursier espagnol, a sous-performé ses homologues de la zone euro depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année 2021, le CAC40 (France), le DAX30 (Allemagne) et l'IT40 (Italie) ont progressé de 15 à 20 %, tandis que l'ES35 n'a gagné qu'environ 9,51 % (à 12h30 ce mercredi 8 septembre, GMT +2). Il a également été à la traîne de l'indice MSCI Europe, qui a gagné environ 14,37% au cours de la même période.

La principale raison de cette sous-performance est la concentration d'actions défensives et cycliques dans la composition de l'ES35, telles que les banques, les services publics et les sociétés de télécommunication, qui ont tendance à sous-performer les actions de croissance en général, comme la technologie.

La sous-performance du marché espagnol peut représenter une opportunité d'achat pour les investisseurs "value". Les ETF espagnols peuvent être un moyen d'obtenir une exposition diversifiée aux actions espagnoles, comme iShares MSCI Spain Capped ETF (EWP). L'EWP offre une exposition aux actions espagnoles de grande et moyenne capitalisation et suit l'indice MSCI Spain 25/50 Net Total Return. Il dispose de 710 millions de dollars d'actifs et compte parmi ses principaux titres Iberdrola SA (18,75 %), Banco Santander SA (15,72 %) et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (10,82 %). Pour une plus grande exposition à l'IBEX 35, les investisseurs peuvent consulter le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF (LYXIB).

