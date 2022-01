Les actions en Roumanie atteignent un sommet

L'indice phare de la Bourse de Bucarest a atteint son plus haut niveau historique le mercredi 12 janvier.

L’indice phare de la Bourse de Bucarest (BET) a atteint son plus haut niveau historique le mercredi 12 janvier, à 13 537 points, pour la première fois depuis son lancement en septembre 1997.

Le BET, qui suit l’évolution des 17 valeurs les plus négociées à la Bourse de Bucarest (BVB) – a gagné 33% en 2021 (31% en EUR), ce qui en fait l’un des 10 indices nationaux les plus performants d’Europe l’année dernière. Trois entreprises qui font partie de l’indice BET ont vu leurs actions augmenter de plus de 100 % : Teraplast (matériaux de construction, +180%), Nuclearelectrica (énergie nucléaire, +163%) et le prestataire de services médicaux Medlife (services médicaux, +113%). Le BET poursuit son ascension en 2022, avec une hausse de près de 3 %.

Les investisseurs européens peuvent s’exposer à l’indice BET par le biais du fonds Expat Romania BET UCITS ETF (ROX). Le fonds a un ratio de dépenses total de 1,38 % et se négocie à la Bourse bulgare et à la Bourse de Francfort (XETRA). Les principales positions de ROX au 11 janvier 2022 comprennent Fondul Proprieatea (investissements, 20,56%), Banca Transilvania SA (banque, 18,07%), OMV Petrom (pétrole et gaz, 15,81%), BRD – Groupe Société Générale (banque, 9,61%), Romgaz (gaz naturel, 8,23%) et Nuclearelectrica (5,39%).

En glissement annuel, l’ETF roumain a généré des rendements de +31% (en EUR).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .