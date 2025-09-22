Les actions du secteur technologique américain chutent alors que Trump impose de nouvelles taxes élevées sur les visas H-1B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de l'année)

Les actions des entreprises technologiques américaines ont glissé lundi après que le président Donald Trump a dévoilé de nouveaux frais de visatrès élevés dans le cadre de sa répression de l'immigration, suscitant des inquiétudes quant à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et au resserrement de l'accès aux travailleurs qualifiés.

L'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir les employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Les analystes ont déclaré que l'impact devrait être modéré, étant donné que les frais ne s'appliquent qu'aux nouvelles demandes, mais ils ont averti qu'une offre limitée de travailleurs qualifiés aux États-Unis pourrait faire augmenter les salaires et réduire les marges.

Des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Goldman Sachs GS.N ont envoyé à leurs employés des courriels urgents contenant des conseils de voyage.

Les actions de Cognizant Technology Solutions CTSH.O , JP Morgan JPM.N et Intel INTC.O , qui figurent parmi les plus grands sponsors de visas H-1B, étaient en baisse de 1,2 % à 1,6 % dans les échanges avant bourse.

"La taxe H1B limitera l'offre de talents aux États-Unis, ce qui entraînera une hausse de la demande de travailleurs locaux ou de détenteurs de cartes vertes. Les entreprises informatiques devront payer ces employés plus cher ou risquer de les perdre", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

"La pénurie de talents entraînera une hausse des salaires sur place, ce qui pourrait faire baisser les bénéfices de 4 à 13 %

Les travailleurs indiens de l'informatique constituent la majeure partie des demandeurs de visa H-1B et, bien que les entreprises indiennes de l'informatique aient longtemps bénéficié des programmes de visa de travail américains, elles sont désormais confrontées à la perspective d'une augmentation des coûts et d'un ralentissement de la croissance de leur chiffre d'affaires.

Les actions indiennes du secteur des technologies de l'information ont chuté lundi, le sous-indice technologique perdant près de 3 % et entraînant dans sa chute l'indice plus large Nifty 50.

"Nous pensons qu'il n'y aura plus de nouveaux visas H-1B, sauf dans des cas extrêmes pour les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information, car l'augmentation de 100 000 USD est presque le double de leurs salaires médians et n'a pas de sens économique", ont déclaré les analystes d'Ambit Capital.