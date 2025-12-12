Les actions du secteur du cannabis s'envolent à la suite de l'annonce de l'intention de Trump d'assouplir les restrictions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés de cannabis ont bondi vendredi après que le Washington Post a rapporté que le président américain Donald Trump devrait pousser le gouvernement à assouplir considérablement les restrictions fédérales sur la marijuana.

Les actions cotées aux États-Unis de Tilray Brands TLRY.O ont gagné 28%, tandis que SNDL SNDL.O , Canopy Growth WEED.TO et l'ETF AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS.P étaient en hausse de 13,5% à 32,5% dans les échanges de pré-marché.

Selon le rapport de jeudi, Trump prévoit d'ordonner aux agences de reclasser la marijuana en tant que médicament de l'annexe III, réduisant la surveillance de la plante et de ses dérivés au même niveau que certains analgésiques courants sur ordonnance et d'autres médicaments.

"Nous pensons que cela ouvrirait la porte aux sociétés pharmaceutiques pour demander l'approbation de plus de produits à base de cannabis, qui pourraient alors être distribués de la même manière que d'autres médicaments sur ordonnance", a déclaré Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, dans une note.

L'administration Trump cherche à reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, un changement qui pourrait alléger les sanctions pénales et remodeler l'industrie en réduisant potentiellement les taxes et en facilitant l'obtention de financements.

Le financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.