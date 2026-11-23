** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent alors que le bitcoin s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis deux mois
** Le bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de près de 3,1 % à 62 846,2 dollars, tandis que l'ether ETH= gagne 2,9 % à 1 771,5 dollars
** Le BTC s'échange en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours depuis environ un mois
** Coinbase Global COIN.O est en tête du groupe, avec une hausse de 8,2 %
** Strategy MSTR.O , détenteur d’un portefeuille de bitcoins, grimpe de 12,7 %
** Robinhood Markets HOOD.O progresse de 10,3 %
** Les sociétés minières de bitcoins: Bit Digital BTBT.O bondit de 12,2 %, Mara Holdings MARA.O gagne 14,8 % et Riot Platforms RIOT.O progresse de 8,7 %
** American Bitcoin ABTC.O , soutenu par les fils de Donald Trump, bondit de 19,5 %, tandis que sa société mère Hut 8 HUT.O progresse de 15,9 %
** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N gagne 10,3 %
** Les entreprises spécialisées dans l’Ether sont également en hausse: BitMine Immersion Technologies BMNR.A progresse d’environ 15,7 % et SharpLink Gaming SBET.O de 11,5 %
** ETF au comptant sur le bitcoin: le ProShares Bitcoin ETF BITO.P et l’iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O progressent chacun de près de 7,5 %
** Malgré les hausses enregistrées lundi, le bitcoin affiche toujours une baisse de 28,5 % depuis le début de l'année, tandis que l'ether recule d'environ 40,5 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer