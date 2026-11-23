Les actions du secteur des cryptomonnaies remontent à la suite du rebond du bitcoin

** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent alors que le bitcoin s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis deux mois

** Le bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de près de 3,1 % à 62 846,2 dollars, tandis que l'ether ETH= gagne 2,9 % à 1 771,5 dollars

** Le BTC s'échange en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours depuis environ un mois

** Coinbase Global COIN.O est en tête du groupe, avec une hausse de 8,2 %

** Strategy MSTR.O , détenteur d’un portefeuille de bitcoins, grimpe de 12,7 %

** Robinhood Markets HOOD.O progresse de 10,3 %

** Les sociétés minières de bitcoins: Bit Digital BTBT.O bondit de 12,2 %, Mara Holdings MARA.O gagne 14,8 % et Riot Platforms RIOT.O progresse de 8,7 %

** American Bitcoin ABTC.O , soutenu par les fils de Donald Trump, bondit de 19,5 %, tandis que sa société mère Hut 8 HUT.O progresse de 15,9 %

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N gagne 10,3 %

** Les entreprises spécialisées dans l’Ether sont également en hausse: BitMine Immersion Technologies BMNR.A progresse d’environ 15,7 % et SharpLink Gaming SBET.O de 11,5 %

** ETF au comptant sur le bitcoin: le ProShares Bitcoin ETF BITO.P et l’iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O progressent chacun de près de 7,5 %

** Malgré les hausses enregistrées lundi, le bitcoin affiche toujours une baisse de 28,5 % depuis le début de l'année, tandis que l'ether recule d'environ 40,5 %