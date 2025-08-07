Les actions du secteur de la technologie font grimper les cours à Wall Street en raison des espoirs d'exemption tarifaire

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, laissant présager de nouveaux gains à Wall Street, sur des signes que les grandes entreprises technologiques éviteront les derniers tarifs douaniers du président Donald Trump sur les importations de puces.

Les actions d'Apple ont grimpé AAPL.O de 3,2% dans les échanges avant bourse, après avoir augmenté de 5,1% et mené les gains sur Wall Street lors de la session précédente, après que Trump ait déclaré que le fabricant d'iPhone investira 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, portant son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

M. Trump a également annoncé des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais a précisé qu'ils ne s'appliqueraient pas aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire.

Les actions des fabricants de puces, notamment Nvidia

NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , ont augmenté de 1,2 % à 2,5 %.

À 06:16 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 53,75 points, soit 0,84%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 197 points, soit 0,84%, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 274 points, soit 0,62%.

Les droits de douane plus élevés de 10 % à 50 % imposés par le président à des dizaines de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur jeudi.

Néanmoins, les attentes d'un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale - suscitées par des données économiques décevantes, en particulier le rapport sur l'emploi de juillet - ainsi que l'optimisme concernant les dépenses des entreprises en matière d'IA ont maintenu les marchés à des niveaux record.

À la suite des dernières données sur l'emploi, les opérateurs ont presque entièrement intégré une baisse des taux de 25 points de base en septembre et s'attendent à au moins deux baisses de taux cette année, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, attendues à 8h30 ET, pourraient fournir de nouveaux indices sur la santé du marché du travail et modifier les attentes en matière de réduction des taux.

Les investisseurs surveillent également le remplaçant intérimaire de Trump pour le gouverneur de la Fed Adriana Kugler dans les prochains jours, alors que l'on s'attend à ce que le candidat soit une colombe politique qui favorisera probablement la baisse des taux d'intérêt.

La démission de Mme Kugler laisse un poste vacant au sein du conseil d'administration de la Fed, composé de sept membres et dirigé par le président Jerome Powell, que M. Trump a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les coûts d'emprunt. Le mandat de M. Powell doit s'achever en mai 2025.

Le barrage des bénéfices du deuxième trimestre s'est poursuivi à plein régime. DoorDash DASH.O a dépassé les estimations de revenus de et a prévu une valeur brute des marchandises plus élevée que prévu pour le trimestre en cours. Ses actions ont bondi de 8,6 %.

Le manque à gagner trimestriel de Lyft LYFT.O a fait chuter son action de 2,3 %, même si la société de covoiturage a donné des prévisions de réservations brutes optimistes pour le trimestre de septembre.