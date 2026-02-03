Les actions du secteur de l'obésité s'effondrent en raison des prévisions de ventes décevantes de Novo pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des fabricants et développeurs de médicaments contre l'obésité ont chuté mardi après que Novo Nordisk NOVOb.CO ait prévu une baisse des ventes plus forte que prévu pour 2026, soulignant l'intensification de la concurrence sur le marché de l'amaigrissement.

Eli Lilly LLY.N a baissé d'environ 4%, Structure Therapeutics GPCR.O a chuté de 6,2%, tandis qu'Altimmune

ALT.O a baissé de 4,2%. Viking Therapeutics VKTX.O a baissé de plus de 3% et Amgen AMGN.O a glissé de près de 1% dans les échanges de l'après-midi.

Le fabricant danois de médicaments a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses ventes chutent de 5 à 13 % cette année, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 2 %. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de 13,8 % pour atteindre 50,83 dollars.

Le fabricant de Wegovy, Novo, a également annoncé une baisse de 14 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, à 31,7 milliards de couronnes danoises, légèrement au-dessus de l'estimation de 31,2 milliards de couronnes.

Cette chute intervient alors que Wall Street réévalue ses prévisions de longue date selon lesquelles le marché des médicaments contre l'obésité pourrait atteindre 150 milliards de dollars au début de la prochaine décennie, alors que les prix américains des traitements GLP-1 de Novo et de Lilly chutent fortement et que la concurrence s'intensifie sur le marché des consommateurs qui paient en espèces.

Les analystes ont repoussé les échéances de ventes maximales et réduit les prévisions, certains voyant désormais le marché plus proche des 80 à 105 milliards de dollars d'ici 2030.

(1 $ = 6,3201 couronnes danoises)