Les actions du secteur de l'IA reculent en raison des craintes liées aux coûts de développement des infrastructures

Les valeurs liées à l’IA ont poursuivi leur baisse mercredi avant l’ouverture des marchés, les fabricants de puces, les constructeurs de serveurs et les opérateurs de centres de données enregistrant tous des baisses, les investisseurs mettant en balance le coût galopant du déploiement des infrastructures d’IA et les rendements escomptés.

Les investisseurs ont placé la barre très haut pour les entreprises liées à l’IA, sanctionnant les résultats en deçà des attentes et n’accordant que peu de récompense lorsqu’elles dépassent les prévisions et revoient leurs perspectives à la hausse, alors que les inquiétudes grandissent face à des dépenses d’infrastructure colossales, souvent financées par l’endettement, et à des rendements incertains.

"Il semble que ces entreprises essaient de se surpasser les unes les autres en termes de montants dépensés, mais il faut prouver que cela en vaut la peine, et c’est là que Wall Street se dit: "Je ne sais pas"", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Dell Technologies DELL.N a chuté de 6 , 1 % mercredi, bien que le fabricant de serveurs ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année et approuvé un programme supplémentaire de rachat d’actions de 25 milliards de dollars.

HPE HPE.N , fabricant concurrent de serveurs d’IA, a chuté de 16,3% mardi après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice. Mercredi, son titre et celui de Super Micro SMCI.O ont respectivement reculé de 5,1% et 4,9 %.

L'action d'Ambarella AMBA.O , dont la capitalisation boursière s'élève à 2 milliards de dollars, a chuté de 30,8% après que le fabricant de semi-conducteurs spécialisés dans l'IA a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes.

Anthropic ANT.O a chuté de 4,6% , s’échangeant bien en dessous de son prix d’introduction en Bourse de 83 dollars, quelques jours seulement après les débuts records du développeur de Claude au Nasdaq .

Sur l'ensemble du marché, les nouveaux droits de douane proposés par l'administration Trump sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux et les données indiquant une nouvelle hausse de l'inflation américaine en octobre ont également pesé sur le moral des investisseurs, les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 reculant de 2,1%.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq-100, à forte composante technologique NQcv1 , ont chuté d’environ 3%, ce qui laisse présager que l’indice au comptant .NDX pourrait subir une perte de valeur boursière de plus de 1.100 milliards de dollars si ces baisses se confirment.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont également été sous pression, l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O reculant de 5,1%.

Nvidia NVDA.O , qui a été au cœur de la tourmente, a reculé de 5 , 9 %, prolongeant ainsi la chute de 6% enregistrée mardi , alors que le rebond déclenché par la réembauche du directeur général Jensen Huang s’est rapidement essoufflé.

Nvidia reste un baromètre clé du secteur de l’IA, fournissant des puces à une clientèle allant des hyperscalers aux néoclouds.

LES DÉPENSES EN IA AGGRAVENT LA PRESSION SUR LA DETTE

Les entreprises de "néocloud" soutenues par Nvidia, CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ont chuté d’environ 8% chacune , tandis qu’IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont perdu entre 5 , 4% et 7 ,3%.

Les fournisseurs de "neocloud", qui louent des capacités de calcul spécialisées pour l’IA, sont sous pression depuis octobre en raison des inquiétudes liées au financement par l’endettement de leur expansion rapide.

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat ce mois-ci a renforcé ces inquiétudes, les investisseurs anticipant un ralentissement du secteur des centres de données en raison d’une réglementation plus stricte en matière d’IA et de nouveaux obstacles à la construction.

Le rendement des obligations de CoreWeave à échéance 2031 US21873SAG30=TE a grimpé à près de 18%, tandis que les cours ont chuté de près de 2 cents par dollar pour atteindre des niveaux proches de leurs plus bas historiques, selon les données de Tradeweb.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement bondi, les spreads des CDS à cinq ans d’Oracle, d’Alphabet, de SpaceX et de CoreWeave atteignant des niveaux records.

Les actions des hyperscalers spécialisés dans l’IA ont globalement reculé, Oracle ORCL.N , Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O enregistrant des baisses comprises entre 3,1% et 6,1 %.