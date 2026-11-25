Les actions du secteur de l'IA reculent en raison des craintes liées aux coûts de développement des infrastructures

Les valeurs liées à l'IA ont poursuivi leur baisse mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, les fabricants de puces, les constructeurs de serveurs et les opérateurs de centres de données enregistrant tous des baisses, les investisseurs mettant en balance le coût galopant du déploiement des infrastructures d'IA et les rendements attendus.

Les investisseurs ont placé la barre très haut pour les entreprises liées à l’IA, sanctionnant les résultats inférieurs aux attentes et ne récompensant guère celles qui dépassent les prévisions et revoient leurs perspectives à la hausse, alors que les inquiétudes grandissent face à des dépenses d’infrastructure colossales, souvent financées par l’endettement, et à des rendements incertains.

Dell Technologies DELL.N a chuté de 7,2 % mercredi, bien que le fabricant de serveurs ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année et approuvé un programme supplémentaire de rachat d’actions de 25 milliards de dollars.

"Les investisseurs se concentrent sur le coût élevé et croissant du développement de l’IA, de sorte que de bons résultats et des prévisions de bénéfices impressionnantes ne suffisent plus à redonner confiance", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

HPE HPE.N , fabricant concurrent de serveurs d’IA, a vu son titre chuter de 16,3 % mardi après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année. Mercredi, son titre et celui de son concurrent Super Micro SMCI.O ont respectivement reculé de 5,2 % et 3,6 %.

L'action d'Ambarella AMBA.O , dont la capitalisation boursière s'élève à 2 milliards de dollars, a chuté de 36 % après que le fabricant de semi-conducteurs spécialisés dans l'IA a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations des analystes.

Nvidia NVDA.O , qui a été au cœur de la tourmente, a chuté de 4,6 %, prolongeant ainsi la baisse de 6 % enregistrée mardi, alors que le rebond déclenché par la réintégration du directeur général Jensen Huang s'est rapidement essoufflé.

Anthropic ANT.O a chuté de 5,6 %, s’échangeant bien en dessous de son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, quelques jours seulement après les débuts records du développeur de Claude au Nasdaq .

PRESSION LIÉE À L’ENDETTEMENT

Les fournisseurs de « néocloud », qui louent des capacités de calcul spécialisées pour l’IA, sont sous pression depuis octobre en raison des inquiétudes liées à l’endettement finançant leur expansion rapide.

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat ce mois-ci a renforcé ces inquiétudes, les investisseurs anticipant un ralentissement du secteur des centres de données en raison d’une réglementation plus stricte en matière d’IA et de nouveaux obstacles à la construction.

Les entreprises de néocloud soutenues par Nvidia, CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ont chacune chuté d’environ 6 %, tandis qu’IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont perdu plus de 4 %.

Le rendement des obligations de CoreWeave à échéance 2031 US21873SAG30=TE a grimpé à près de 18 %, les cours ayant chuté de plus de 1,6 cent par dollar pour atteindre des niveaux proches de leurs plus bas historiques, selon les données de Tradeweb.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement bondi, les spreads des CDS à cinq ans d’Oracle, d’Alphabet, de SpaceX et de CoreWeave atteignant des niveaux records.

Les actions des géants de l’IA ont globalement reculé, Oracle ORCL.N , Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O enregistrant des baisses comprises entre 1,4 % et 4,3 %.