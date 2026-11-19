** Les valeurs américaines liées à l'IA reculent après l'entrée en bourse très attendue d'Anthropic
** Anthropic ANT.O a ouvert à 111,5 dollars, soit 34% de plus que son prix d'introduction en bourse de 83 dollars; le titre s'échangeait dernièrement à 100,7 dollars; la société a atteint une valorisation de 2.000 milliards de dollars , les investisseurs se précipitant pour prendre une position sur la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde
** "Une partie de cette demande pourrait simplement refléter le fait que les investisseurs ne veulent pas passer à côté de cette occasion rare de prendre une position dans une entreprise leader de l’IA, même si sa rentabilité à long terme reste incertaine", explique Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX
PUCES
** Le géant des puces électroniques et investisseur d’Anthropic, Nvidia NVDA.O , recule de 1,7%; son concurrent AMD AMD.O perd 9,3% après la publication d’un rapport du vendeur à découvert Hunterbrook Media indiquant que les liens d’AMD avec la Chine pourraient déclencher une enquête des autorités américaines
** Broadcom AVGO.O , qui soutient Anthropic , recule de 1,6%
** Sandisk SNDK.O , spécialiste du stockage de données, recule de 1,2%
** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O recule de 1,6%
** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX recule de plus de 1,6%
NEOCLOUDS
** CoreWeave CRWV.O recule de 3,1%
** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O reculent respectivement de 5,1% et 6%
** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 2%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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