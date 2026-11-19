Les actions du secteur de l'IA en baisse après l'entrée en bourse d'Anthropic

** Les valeurs américaines liées à l'IA reculent après l'entrée en bourse très attendue d'Anthropic

** Anthropic ANT.O a ouvert à 111,5 dollars, soit 34% de plus que son prix d'introduction en bourse de 83 dollars; le titre s'échangeait dernièrement à 100,7 dollars; la société a atteint une valorisation de 2.000 milliards de dollars , les investisseurs se précipitant pour prendre une position sur la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde

** "Une partie de cette demande pourrait simplement refléter le fait que les investisseurs ne veulent pas passer à côté de cette occasion rare de prendre une position dans une entreprise leader de l’IA, même si sa rentabilité à long terme reste incertaine", explique Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX

PUCES

** Le géant des puces électroniques et investisseur d’Anthropic, Nvidia NVDA.O , recule de 1,7%; son concurrent AMD AMD.O perd 9,3% après la publication d’un rapport du vendeur à découvert Hunterbrook Media indiquant que les liens d’AMD avec la Chine pourraient déclencher une enquête des autorités américaines

** Broadcom AVGO.O , qui soutient Anthropic , recule de 1,6%

** Sandisk SNDK.O , spécialiste du stockage de données, recule de 1,2%

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O recule de 1,6%

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX recule de plus de 1,6%

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 3,1%

** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O reculent respectivement de 5,1% et 6%

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 2%