Les actions du secteur de l'énergie reculent alors que l'accord avec l'Iran réduit le risque de perturbation dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions et ajout d'illustrations) par Arunima Kumar

Les actions du secteur énergétique américain ont chuté lundi avant l'ouverture des marchés, les cours du brut s'étant effondrés après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire susceptible de mettre fin au conflit qui dure depuis des mois et de rouvrir le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.

Les États-Unis et l'Iran signeront vendredi en Suisse un protocole d'accord, a déclaré le Premier ministre pakistanais, après que son pays eut aidé à servir de médiateur dans les pourparlers entre les deux parties.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, serait ouvert "sans péage" et que le blocus naval américain des ports iraniens prendrait fin.

"Les marchés intégreront dans leurs cours une forte décote liée à l’optimisme quant au retour à la “normalité”, même si nous tenons à souligner que les flux ne devraient pas retrouver de sitôt des niveaux proches de ceux d’avant la guerre, et que les investisseurs devraient suivre la rapidité avec laquelle les producteurs du Golfe seront en mesure de reprendre la production et les exportations de pétrole après les dégâts causés par la guerre, ainsi que l’arrivée éventuelle de nouveaux navires dans la région", a déclaré Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,8% à 83,10 dollars le baril à 10h47 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 reculait de 5,2% à 80,46 dollars le baril. O/R

Les actions d'Exxon Mobil XOM.N et de Chevron CVX.N ont chuté respectivement de 2,6% et 2,5%.

Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N ont reculé de 2,6% à 3,2%.

Les raffineurs Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum

MPC.N et Phillips 66 PSX.N ont également reculé de 2,5% à 3%.

En Europe, l'action BP BP.L a chuté de 3,4%, tandis que celle de Shell SHEL.L a perdu 4,3%.

Les valeurs énergétiques avaient rebondi depuis le début du conflit , alors que les craintes grandissaient quant à une possible perturbation des livraisons via le détroit d'Ormuz. Les analystes ont averti que les marchés physiques du pétrole pourraient mettre plus de temps à se redresser que les marchés financiers.

"Même si les navires peuvent désormais circuler en toute sécurité, les pétroliers se trouvent au mauvais endroit, les installations de production et de raffinage de pétrole doivent retrouver leur pleine capacité, et des questions subsistent quant au coût et à la disponibilité des assurances pour les navires traversant le détroit", a déclaré Neil Shearing, analyste en chef du groupe Capital Economics.