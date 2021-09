Les actions DocuSign s'envolent après un résultat positif

DocuSign a annoncé jeudi dernier des bénéfices ainsi qu'un chiffre d'affaires meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022.

DocuSign (DOCU), une société américaine qui permet aux organisations de gérer des accords électroniques, a annoncé jeudi dernier des bénéfices ainsi qu'un chiffre d'affaires meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Les investisseurs se sont précipités pour acheter des actions DOCU dès le lendemain, poussant le prix de +5,26% sur la session de vendredi. Dans l'ensemble, le titre a connu une course incroyable depuis son entrée sur le marché en 2018, transformant un investissement de 10 000 $ le jour de l'introduction en bourse (27 avril 2018) en 81 500 $ le vendredi 3 septembre 2021. Avec un million de clients payants et plus d'un milliard d'utilisateurs, DocuSign a certainement attiré l'attention des investisseurs institutionnels et individuels.

Pour les investisseurs qui souhaitent détenir DocuSign par le biais d'ETF afin de diversifier leur portfeuille, l'ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) offre une exposition de 5,11 %. Il s'agit de l'un des cinq ETF les plus importants sur le marché de la cybersécurité, avec 690 millions de dollars d'actifs.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :