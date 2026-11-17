Les actions Disney chutent alors que les prévisions de bénéfices réitérées s'avèrent décevantes

** L'action Walt Disney DIS.N recule de 1,8% à 116,55 dollars avant l'ouverture du marché

** La société réitère ses prévisions de croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027

** Jefferies estime qu’une simple réaffirmation des prévisions de croissance à deux chiffres du BPA ne suffirait pas à elle seule à soutenir le cours de l’action Disney, les investisseurs ayant besoin de signes plus forts de croissance de l’activité

** Avant la publication des résultats, le titre se négociait à un niveau proche de son plus haut depuis plus d’un an, ce qui témoigne des attentes élevées des investisseurs

** La société annonce également qu’elle augmentera ses dépenses de contenu de 9% au cours du prochain exercice

** Le chiffre d’affaires et le BPA ajusté du quatrième trimestre dépassent les prévisions des analystes, grâce à une fréquentation accrue des parcs d’attractions et à une forte audience de la NFL

** DIS prévoit de réduire ses charges d’exploitation d’environ 3 milliards de dollars d’ici l’exercice 2029, selon ses dirigeants

** Sur les 35 sociétés de courtage qui notent le titre, 31 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux, 3 "conserver" et 1 "vendre"; l’objectif de cours médian s’établit à 130,84 dollars

** À la clôture d’hier, DIS affichait une hausse de plus de 4% depuis le début de l’année