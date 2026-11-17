** L'action Walt Disney DIS.N recule de 1,8% à 116,55 dollars avant l'ouverture du marché
** La société réitère ses prévisions de croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027
** Jefferies estime qu’une simple réaffirmation des prévisions de croissance à deux chiffres du BPA ne suffirait pas à elle seule à soutenir le cours de l’action Disney, les investisseurs ayant besoin de signes plus forts de croissance de l’activité
** Avant la publication des résultats, le titre se négociait à un niveau proche de son plus haut depuis plus d’un an, ce qui témoigne des attentes élevées des investisseurs
** La société annonce également qu’elle augmentera ses dépenses de contenu de 9% au cours du prochain exercice
** Le chiffre d’affaires et le BPA ajusté du quatrième trimestre dépassent les prévisions des analystes, grâce à une fréquentation accrue des parcs d’attractions et à une forte audience de la NFL
** DIS prévoit de réduire ses charges d’exploitation d’environ 3 milliards de dollars d’ici l’exercice 2029, selon ses dirigeants
** Sur les 35 sociétés de courtage qui notent le titre, 31 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux, 3 "conserver" et 1 "vendre"; l’objectif de cours médian s’établit à 130,84 dollars
** À la clôture d’hier, DIS affichait une hausse de plus de 4% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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