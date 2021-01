Les actions devraient rester plus attractives que les obligations, selon Aviva Investors

Cette tendance devrait se poursuivre en 2021 et au-delà, et ce, aussi longtemps que les taux d'intérêt demeureront peu élevés. Dans un tel environnement, les actions devraient rester comparativement attractives.

Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les cours des actions devraient être plus bas car ils réduisent la valeur actuelle des futurs flux de trésorerie que les investisseurs en actions exigent. L'inverse est également vrai : lorsque les taux sont bas, les cours des actions devraient être plus élevés, rappelle Giles Parkinson.

(AOF) - L'économie mondiale devrait se redresser à la suite des campagnes de vaccination et à l'assouplissement des mesures de confinement liées à la Covid-19, estime Giles Parkinson, gérant de portefeuille d'actions internationales chez Aviva Investors. Mais, compte tenu de taux d'intérêt appelés à demeurer bas, les actions devraient continuer d'être comparativement plus attractives que les obligations, souligne l'expert.

