Les actions devraient continuer de progresser en 2022 (Aviva Investors France)

L'année devrait tout de même être positive pour les actions, même s'il convient de se préparer à des performances plus modestes par rapport aux deux dernières années, ajoute Aviva Investors France.

(AOF) - En 2022, le cycle économique devrait continuer et la croissance rester au-delà du potentiel aux Etats-Unis, selon le scénario central d’Aviva Investors France, deux facteurs de fort soutien pour les actions en général. Mais la croissance des bénéfices pourrait ralentir tandis que les tensions sur les coûts devraient persister, il faudra donc surveiller les marges des entreprises, prévient le gestionnaire d’actifs.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.