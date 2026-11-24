Les actions des sociétés minières de cuivre reculent face à la baisse des cours du métal

** Les actions des sociétés minières de cuivre reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du métal MET/L

** Le contrat de référence à trois mois sur le cuivre CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) a perdu 3% pour s'établir à 12 117 dollars la tonne métrique mardi matin, après avoir progressé de 5,3% lundi

** Le cuivre a cédé une partie des gains suscités par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , le raffermissement du dollar pesant sur les métaux industriels

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N perdent 2,3% et celles de BHP Group BHP.N reculent de 3,1%

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N reculent respectivement de 2,2% et 3,5%

** L'action de la société canadienne Teck Resources TECK.N , cotée aux États-Unis, s'effondre de 4,4%