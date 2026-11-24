** Les actions des sociétés minières de cuivre reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du métal MET/L
** Le contrat de référence à trois mois sur le cuivre CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) a perdu 3% pour s'établir à 12 117 dollars la tonne métrique mardi matin, après avoir progressé de 5,3% lundi
** Le cuivre a cédé une partie des gains suscités par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , le raffermissement du dollar pesant sur les métaux industriels
** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N perdent 2,3% et celles de BHP Group BHP.N reculent de 3,1%
** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N reculent respectivement de 2,2% et 3,5%
** L'action de la société canadienne Teck Resources TECK.N , cotée aux États-Unis, s'effondre de 4,4%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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