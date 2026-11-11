Les actions des sociétés minières de cuivre progressent alors que le “métal rouge” rebondit grâce à l'amélioration du climat de marché

** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre MET/L

** Le contrat de référence sur le cuivre CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) progresse de 0,8% à 13.793 dollars la tonne, après avoir perdu 1,6% mardi et enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars

** Les cours du cuivre se redressent après avoir baissé lors de la séance précédente, grâce à un regain de confiance des investisseurs envers les entreprises spécialisées dans l’IA et à des pénuries en Chine, premier consommateur de métaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N progressent d’environ 1% et celles de BHP Group BHP.N de 1,1%

** Les sociétés minières Southern Copper SCCO.N ont progressé de 1,4% et Freeport-McMoRan FCX.N de 2,4%

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N progresse de 2,5%, Ero Copper ERO.TO , ERO.N gagne 2,2% et Teck Resources TECKb.TO , TECK.N affiche une hausse de 1,2%