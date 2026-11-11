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Les actions des sociétés minières de cuivre progressent alors que le “métal rouge” rebondit grâce à l'amélioration du climat de marché
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 14:53

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** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre MET/L

** Le contrat de référence sur le cuivre CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) progresse de 0,8% à 13.793 dollars la tonne, après avoir perdu 1,6% mardi et enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars

** Les cours du cuivre se redressent après avoir baissé lors de la séance précédente, grâce à un regain de confiance des investisseurs envers les entreprises spécialisées dans l’IA et à des pénuries en Chine, premier consommateur de métaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N progressent d’environ 1% et celles de BHP Group BHP.N de 1,1%

** Les sociétés minières Southern Copper SCCO.N ont progressé de 1,4% et Freeport-McMoRan FCX.N de 2,4%

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N progresse de 2,5%, Ero Copper ERO.TO , ERO.N gagne 2,2% et Teck Resources TECKb.TO , TECK.N affiche une hausse de 1,2%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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