** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse du cours du métal GOL/
** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 1,5% à 42,47 dollars l'once, sous la pression des anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt
** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 1,3% et 2,5%
** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N reculent chacune de 1,3%
** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P recule de 1,9% et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P de 1,4%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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