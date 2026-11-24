Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours des métaux s'affaiblissent légèrement

** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse du cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 1,5% à 42,47 dollars l'once, sous la pression des anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 1,3% et 2,5%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N reculent chacune de 1,3%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P recule de 1,9% et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P de 1,4%