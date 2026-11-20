** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis s'échangent en baisse avant l'ouverture, suivant la chute des cours de l'or, alors que les anticipations d'une politique restrictive de la Réserve fédérale renforcent le dollar et font grimper les rendements des bons du Trésor
** Le cours au comptant de l'or XAU= recule de 1,4% à 3.571,84 dollars l'once à 10h10 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis le 4 septembre 2025, à 3.513,54 dollars
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , reculent respectivement de 2,5% et 1,9%
** Royal Gold RGLD.O recule de 1,3%, tandis qu’Agnico Eagle Mines AEM.N perd 1,6%
** AngloGold Ashanti AU.N recule de 0,9%, tandis que Kinross Gold K.N perd 2,4%
** L'or a perdu environ 8% cette semaine, sa plus forte baisse depuis la semaine se terminant le 20 mars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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