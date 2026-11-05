Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines

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5 novembre - ** Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture alors que les cours de l'or atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,9% à 4.136,60 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 22 octobre GOL/

** Les cours de l'or poursuivent leur rebond amorcé après les élections de mi-mandat aux États-Unis, dans un contexte d'affaiblissement du dollar américain et des rendements des bons du Trésor, tandis que la forte baisse des cours du pétrole apaise les craintes inflationnistes

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N progressent de 1,8% à 6,3%

** Les actions cotées aux États-Unis de la société minière canadienne Kinross Gold KGC.N progressent de 2,3%, tandis que celles d’Agnico Eagle Mines AEM.N affichent une hausse de 2,6%

** Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , qui comptent parmi les plus grandes sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis en termes de capitalisation boursière, progressent respectivement de 2,5% et 2,1%

** La société minière diversifiée spécialisée dans les métaux précieux Sibanye Stillwater SBSW.N progresse de 5,1%

** L'ETF SPDR Gold Shares GLD.N a progressé de 1,7%