Les actions des sociétés aurifères remontent alors que l'or se remet de la vague de ventes

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,5% à 4 052,26 dollars l'once, après avoir chuté de 3% à 4 013,29 dollars lors de la séance précédente

** Les cours progressent légèrement mais restent proches du seuil des 4 000 dollars après la vague de ventes de la séance précédente, provoquée par des données d'inflation américaines élevées et des déclarations bellicistes sur les taux d'intérêt

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N progressent respectivement de 1,6% et 1,8%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N progressent chacune de 1% à 1,4%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N ont chacune progressé de 1,8%