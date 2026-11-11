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Les actions des sociétés aurifères remontent alors que l'or se remet de la vague de ventes
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 12:38

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** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,5% à 4 052,26 dollars l'once, après avoir chuté de 3% à 4 013,29 dollars lors de la séance précédente

** Les cours progressent légèrement mais restent proches du seuil des 4 000 dollars après la vague de ventes de la séance précédente, provoquée par des données d'inflation américaines élevées et des déclarations bellicistes sur les taux d'intérêt

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N progressent respectivement de 1,6% et 1,8%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N progressent chacune de 1% à 1,4%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N ont chacune progressé de 1,8%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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