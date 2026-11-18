** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture, suivant la tendance baissière du cours de l'or, sous la pression d'un dollar américain ferme et des anticipations croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale continuera à relever ses taux d'intérêt après les déclarations bellicistes des responsables politiques
** Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé d'environ 2% à 3 774,14 dollars l'once à 10 h 04 GMT. Il avait atteint 3 757 dollars plus tôt dans la séance, son plus bas niveau depuis septembre 2025 GOL/
** “L’or et l’argent restent sous pression, car la vigueur du dollar, la hausse des rendements réels et les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire de la Fed réduisent leur attrait pour les investisseurs”, explique Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank
** Les principaux groupes miniers, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , reculent respectivement de 2,7% et 2,3%
** AngloGold Ashanti AU.N recule de 3,6%, tandis qu’Agnico Eagle Mines AEM.N cède 2,6%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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