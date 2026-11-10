Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'inscrivent en légère baisse après les déclarations "bellicistes" de la Fed américaine

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse du cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,6% à 4.074,04 dollars l'once

** La déclaration d’un responsable de la Réserve fédérale américaine, selon laquelle une politique monétaire agressive pourrait s’avérer nécessaire si l’inflation continue de grimper, pèse sur l’or à l’approche de la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N , reculent chacune de 2,1%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N reculent de 2% à 3,3%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N recule de 2,6%, Kinross Gold K.TO , KGC.N perd 2,4%