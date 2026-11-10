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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'inscrivent en légère baisse après les déclarations "bellicistes" de la Fed américaine
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 12:21

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** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse du cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,6% à 4.074,04 dollars l'once

** La déclaration d’un responsable de la Réserve fédérale américaine, selon laquelle une politique monétaire agressive pourrait s’avérer nécessaire si l’inflation continue de grimper, pèse sur l’or à l’approche de la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N , reculent chacune de 2,1%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N reculent de 2% à 3,3%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N recule de 2,6%, Kinross Gold K.TO , KGC.N perd 2,4%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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