Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement face à un dollar américain plus fort

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse du cours de l'or GOL/
** L'or au comptant XAU= recule de 0,9 % à $3 953,50 l'once après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis le 4 novembre
** L'or recule pour la troisième séance consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, sous le poids d'un dollar américain solide, des anticipations d'un nouveau resserrement monétaire de la Fed et des signaux bellicistes émanant des décideurs politiques
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N , reculent respectivement de 1,3% et 1%
** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N reculent respectivement de 1,8% et 2,2%
** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N recule de 1,6%, tandis que Kinross Gold K.TO , KGC.N perd 1,3%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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