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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement face à un dollar américain plus fort
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 16:17

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** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, alors que les cours de l'or chutent de plus de 2 % GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 2,5 % à 4.038,86 dollars l'once, après la publication de chiffres de l'inflation américaine plus élevés que prévu, qui ont fait grimper le dollar et les rendements des bons du Trésor, tout en renforçant les anticipations d'une hausse plus importante des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement reculé de 3,6 % et 4,7 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont chuté de 3,8 % à environ 6 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 3,9 %, Kinross Gold K.TO perd 4,6 %

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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