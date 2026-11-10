Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement face à un dollar américain plus fort

** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, alors que les cours de l'or chutent de plus de 2 % GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 2,5 % à 4.038,86 dollars l'once, après la publication de chiffres de l'inflation américaine plus élevés que prévu, qui ont fait grimper le dollar et les rendements des bons du Trésor, tout en renforçant les anticipations d'une hausse plus importante des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement reculé de 3,6 % et 4,7 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont chuté de 3,8 % à environ 6 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 3,9 %, Kinross Gold K.TO perd 4,6 %